Chery'nin Türkiye Fabrikasını Nereye Kuracağı Ortaya Çıktı

Çinli elektrikli otomobil devleri Chery'nin muhtemel Türkiye fabrikasını nereye kuracağı ortaya çıktı.

Otomotiv endüstrisi, elektrikli otomobiller yönüne büyük bir dönüşüm süreci içerisinde. Tesla, bu dönüşümde en çok dikkat çeken marka olsa da Çinli otomobil üreticileri piyasa sürmüş oldukları uygun fiyatlı elektrikli otomobillerle Avrupa ve ABD'nin adeta ödünü koparmış durumda. Türkiye dahil pek çok ülke, Çinli otomobillere ek vergiler getirerek fiyat rekabetinin Çin lehine bozulmasını engellemeye çalışıyor.

Çinli firmalar ise bu yaptırımlardan kaçınmak için batı yatırımlarını artırmayı taahhüt ediyor. Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markası BYD, Türkiye'de fabrika açacağını resmen duyurdu. Chery'nin de fabrika yatırımı için görüşmelere devam ettiği biliniyor. Sözcü, paylaştığı bir haber ile Chery'nin muhtemel fabrikasının konumunu ortaya koydu.

"Chery, fabrikasını Samsun'a kuracak"

Sözcü'nün haberine göre Samsun Tekkeköy’de 318 hektarlık alanda çok sayıda firmanın üretim yapabileceği bir alan belirlendi. Chery’e özel bir yasal düzenleme yapıldı ve Samsun'da kurulacak organize sanayi bölgesinin Chery için kamu arazileri üzerinde genişlemesinin önü açıldı. Böylece Chery, Samsung'daki 2. OSB'de geniş bir faaliyet alanına sahip olabilecek.

Fabrikanın Samsun'da olması bölge ekonomisi için önemli olmasının yanı sıra lojistik anlamında da önemli. Zira Samsung, üretilen araçların hem liman yoluyla hem karayoluyla müşterilere ulaşmasına imkan sağlayacak. Tabii Sözcü'nün haberinin hükümete yakın kaynakların duyumlarından ibaret olduğunu ve bu konuda henüz resmi bir açıklamanın bulunmadığını unutmayalım.