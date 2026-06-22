Türkiye otomobil pazarında yükselişini sürdüren Chery, SUV modelleri ve zengin donanım seçenekleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Bu içerikte Chery'nin güncel fiyat listesini, kampanyalarını, indirimlerini ve kredi fırsatlarını bir araya getiriyoruz.

Son yıllarda Türkiye'de en hızlı büyüyen otomobil markalarından biri olan Chery, özellikle SUV segmentindeki modelleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı. Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro gibi modeller, sundukları teknolojik özellikler ve fiyat-performans dengesi sayesinde yoğun ilgi görüyor.

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Sıfır araç satın alırken yalnızca liste fiyatları değil, markaların sunduğu kampanyalar ve finansman seçenekleri de büyük önem taşıyor. Bu nedenle Chery modelleriyle ilgilenen kullanıcılar, güncel fiyatların yanı sıra indirimleri ve kredi fırsatlarını da yakından takip ediyor. Gelin, Chery'nin sunduğu avantajlara daha yakından bakalım.

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Chery tüm modeller fiyat listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı Yeni Tiggo 8 2.658.000 TL 2.536.000 TL Yeni Tiggo 7 2.270.000 TL 2.135.000 TL

Chery Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

Yeni Chery Tiggo 8 Takas Kampanyası

Chery, 2025 model yılı Yeni Tiggo 8 için sunduğu takas kampanyasıyla SUV sahibi olmak isteyenlere önemli bir avantaj sağlıyor. Kampanya kapsamında mevcut aracını takasa veren müşteriler, 122 bin TL’ye varan takas desteğinden yararlanabiliyor.

Kampanyaya katılan Chery yetkili satıcılarında geçerli olan bu fırsat, Yeni Tiggo 8’i daha avantajlı şartlarla satın alma imkânı sunuyor. Kullanıcılar mevcut araçlarını değerlendirerek satın alma sürecini kolaylaştırırken, geniş yaşam alanı, zengin donanımı ve 7 kişilik yapısıyla öne çıkan Yeni Tiggo 8’e daha uygun koşullarla sahip olabiliyor.

Yeni Chery Tiggo 7 Takas Kampanyası

Chery, 2025 ve 2026 model yılı Yeni Tiggo 7 modellerinde sunduğu takas kampanyasıyla SUV sahibi olmak isteyenlere ek avantajlar sunuyor. Kampanya kapsamında mevcut aracını takasa veren müşteriler, 135 bin TL’ye varan takas desteğinden faydalanabiliyor.

Kampanyaya katılan Chery yetkili satıcılarında geçerli olan bu fırsat sayesinde kullanıcılar, mevcut araçlarını değerlendirerek Yeni Tiggo 7'ye daha avantajlı koşullarla geçiş yapabiliyor. Modern tasarımı, geniş yaşam alanı ve zengin donanım özellikleriyle dikkat çeken Yeni Tiggo 7, takas desteği sayesinde satın alma sürecini daha erişilebilir hale getiriyor.

Yeni Chery Tiggo 8 Ticari Müşteri Kampanyası

Chery, 2025 ve 2026 model yılı Yeni Tiggo 8 Prestige versiyonunda ticari müşterilere özel finansman desteği sunuyor. Kampanya kapsamında 600 bin TL tutarında kredi, 6 ay vadeyle ve yüzde 0 faiz avantajıyla kullanılabiliyor.

Kampanyaya katılan Chery yetkili satıcılarında geçerli olan bu fırsat, özellikle işletme sahipleri ve ticari kullanıcılar için Yeni Tiggo 8'i daha ulaşılabilir hale getiriyor. Geniş iç hacmi, yüksek donanım seviyesi ve konfor odaklı yapısıyla öne çıkan SUV, faizsiz kredi desteği sayesinde avantajlı ödeme koşullarıyla satın alınabiliyor.