Chery'nin Logosunun Anlamı Ne? Her Detayın Bir Hikayesi Var

Chery logosu, ilk bakışta oldukça sade görünse de markanın geçmişine ve hedeflerine gönderme yapan önemli detaylar barındırıyor. Peki Chery amblemindeki şekiller ve harfler neyi temsil ediyor?

Otomobil üreticileri için logo, yalnızca bir marka işareti değil, aynı zamanda şirketin vizyonunu ve değerlerini yansıtan önemli bir sembol. Bu nedenle birçok marka, amblem tasarımlarında rastgele şekiller yerine belirli anlamlar taşıyan detaylara yer veriyor. Son yıllarda Türkiye'de de büyük ilgi gören Chery'nin logosu da bu örneklerden biri...

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İlk bakışta oval bir çerçeve içerisinde yer alan geometrik şekillerden oluşan Chery logosu, aslında markanın ismi ve kurumsal yapısıyla doğrudan bağlantılı bir tasarıma sahip.

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Chery logosunun merkezinde stilize edilmiş bir "A" harfi bulunuyor.

Bu harfin iki yanında yer alan çizgiler ise dış çerçeveyle birleşerek simetrik bir görünüm oluşturuyor. Tasarımın tamamı oval bir form içerisinde sunuluyor. İlk bakışta soyut bir tasarım gibi görünse de logodaki her detay bir anlam taşıyor.

Logonun merkezindeki "A" harfi, markanın kökenine işaret ediyor.

Logonun merkezinde yer alan "A" harfi, Chery'nin kurulduğu Çin'in Anhui eyaletini temsil ediyor. Marka, kökenlerine vurgu yapmak amacıyla bu harfi logonun en dikkat çekici noktasına yerleştirmiş durumda. Bunun yanı sıra bazı yorumlara göre "A" harfi, kalite ve başarıyı ifade eden "A sınıfı" kavramına da gönderme yapıyor.

Oval çerçeve ve yan çizgilerin de bir anlamı var.

Logoyu çevreleyen oval form, birlik, bütünlük ve küresel vizyon gibi kavramlarla ilişkilendiriliyor. Chery'nin yalnızca yerel bir üretici değil, dünya genelinde faaliyet gösteren bir otomotiv markası olma hedefi de bu tasarım diliyle destekleniyor.

Özetle, basit gibi görünen bu tasarımın arkasında aslında markanın hikayesini anlatan birçok detay bulunuyor.