Chery, bugün Tiggo7 Pro ve Tiggo8 Pro otomobillerinin Avantgarde ismini verdiği yeni versiyonlarının Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Otomobillerin fiyatları da açıklandı.

Türkiye’ye girer girmez ülke çapında popüler olmayı başaran Çinli otomobil devi Chery, bugün İstanbul’da bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte, Tiggo7 Pro ve Tiggo8 Pro’nun ülkemizde satılacak yeni versiyonları gösterildi.

Hem Tiggo7 Pro hem de Tiggo8 Pro, Avantgarde ismi verilen yeni bir paket alıyor. Gelin bu araçların neler sunacağına ve özelliklerine bakalım.

Tiggo7 Pro ve Tiggo8 Pro’nun yeni versiyonları neler sunuyor?

*Görsel: Halit Bolkan

Tiggo7 Pro’nun yeni versiyonu, dış tarafında bir farklılık içermiyor. Tüm yenilikler iç mekânda mevcut. 24,6 inç bilgi-eğlence sistemi, ön koltuk soğutma, 8 hoparlörlü Sony ses sistemi, hafızalı sürücü koltuğu ve yan aynalar, 50W kablosuz şarj, 64 farklı renkte ambiyans ışıkları ve Türkçe akıllı sesli komut sistemi gibi özellikler yeni pakette sunuluyor.

Öte yandan Tiggo8 Pro’ya baktığımızda yeni donanımın hem dışta hem de içte farklılıklara sahip olduğunu görüyoruz. Bu araçta, çift T formlu spoiler ışığı ve sportif arka tampon eklentisi bulunuyor. İç tarafta ise yeni kapı döşeme tasarımı, yeni orta konsol, bordo deri döşeme, 9 hava yastığı, 540 derece görüş sistemi, 64 farklı renkte ambiyans ışıkları ve Türkçe akıllı sesli komut sistemi bulunuyor.

Tiggo7 Pro Avantgarde versiyon fiyatı

Chery Tiggo7 Pro Avantgarde 1.603.000 TL

Tiggo 8 Pro Avantgarde versiyon fiyatı