Çinli otomobil üreticisi Chery, tüm modellere ikinci kez zam yaptı. Mayıs ayında uygun fiyatlı diye konuştuğumuz markanın artık 1 milyon TL'nin altında aracı yok...
Nisan ayında Türkiye pazarına giriş yapan Çinli otomobil üreticisi Chery, haziran ayının başında zamlı fiyatlarını açıkladı. Ancak şirket, kur dengesizliği nedeniyle ikinci bir zam daha yapmak zorunda kaldı. Markanın 1 milyon TL altında arabası kalmadı. Ancak Chery fiyatları yine de piyasaya koşullarına göre normal.
Peki Chery'nin Türkiye'ye getirdiği otomobillerin Haziran 2023 güncel fiyatları nasıl? Şimdi sizlerle, sıfır model Chery'lerin fiyatlarına yakından bakacağız.
Chery araba fiyatları - Haziran 2023
|Model
|1 Haziran Başlangıç Fiyatı
|14 Haziran Başlangıç Fiyatı
|Tiggo8 Pro
|1.150.000 TL
|1.250.000 TL
|Tiggo7 Pro
|925.000 TL
|1.025.000 TL
|Omoda5
|910.000 TL
|1.010.000 TL
Chery mayıs ayı fiyatları şöyleydi:
|Model
|Mayıs Başlangıç Fiyatı
|Tiggo8 Pro
|1.100.000 TL
|Tiggo7 Pro
|875.000 TL
|Omoda5
|860.000 TL
Tiggo8 Pro fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Luxury, Otomatik
|1.250.000 TL
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Excellent, Otomatik
|1.350.000 TL
Tiggo8 Pro opsiyon fiyatları - Haziran 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk
|10.000 TL
|Luxury, Excellent
Tiggo7 Pro fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Comfort, Otomatik
|1.025.000 TL
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Luxury, Otomatik
|1.085.000 TL
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Excellent, Otomatik
|1.145.000 TL
Tiggo7 Pro opsiyon fiyatları - Haziran 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk
|10.000 TL
|Comfort, Luxury, Excellent
Omoda5 fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Comfort, Otomatik
|1.010.000 TL
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Luxury, Otomatik
|1.070.000 TL
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Excellent, Otomatik
|1.130.000 TL
Omoda5 opsiyon fiyatları - Haziran 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk
|10.000 TL
|Comfort, Luxury, Excellent