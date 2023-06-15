Çinli otomobil üreticisi Chery, tüm modellere ikinci kez zam yaptı. Mayıs ayında uygun fiyatlı diye konuştuğumuz markanın artık 1 milyon TL'nin altında aracı yok...

Nisan ayında Türkiye pazarına giriş yapan Çinli otomobil üreticisi Chery, haziran ayının başında zamlı fiyatlarını açıkladı. Ancak şirket, kur dengesizliği nedeniyle ikinci bir zam daha yapmak zorunda kaldı. Markanın 1 milyon TL altında arabası kalmadı. Ancak Chery fiyatları yine de piyasaya koşullarına göre normal. Peki Chery'nin Türkiye'ye getirdiği otomobillerin Haziran 2023 güncel fiyatları nasıl? Şimdi sizlerle, sıfır model Chery'lerin fiyatlarına yakından bakacağız. Chery araba fiyatları - Haziran 2023 Model 1 Haziran Başlangıç Fiyatı 14 Haziran Başlangıç Fiyatı Tiggo8 Pro 1.150.000 TL 1.250.000 TL Tiggo7 Pro 925.000 TL 1.025.000 TL Omoda5 910.000 TL 1.010.000 TL Chery mayıs ayı fiyatları şöyleydi: Model Mayıs Başlangıç Fiyatı Tiggo8 Pro 1.100.000 TL Tiggo7 Pro 875.000 TL Omoda5 860.000 TL Tiggo8 Pro fiyatları - Haziran 2023 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Luxury, Otomatik 1.250.000 TL 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Excellent, Otomatik 1.350.000 TL Tiggo8 Pro opsiyon fiyatları - Haziran 2023 Opsiyon türü Fiyat Paket Çift Renk 10.000 TL Luxury, Excellent Tiggo7 Pro fiyatları - Haziran 2023 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Comfort, Otomatik 1.025.000 TL 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Luxury, Otomatik 1.085.000 TL 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Excellent, Otomatik 1.145.000 TL Tiggo7 Pro opsiyon fiyatları - Haziran 2023 Opsiyon türü Fiyat Paket Çift Renk 10.000 TL Comfort, Luxury, Excellent Omoda5 fiyatları - Haziran 2023 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Comfort, Otomatik 1.010.000 TL 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Luxury, Otomatik 1.070.000 TL 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Excellent, Otomatik 1.130.000 TL Omoda5 opsiyon fiyatları - Haziran 2023 Opsiyon türü Fiyat Paket Çift Renk 10.000 TL Comfort, Luxury, Excellent

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