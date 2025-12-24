Chery, Hepsi de Birbirinden Lüks Yeni Otomobillerini Duyurdu: İşte Mest Eden Özellikleri!

Chery, lüks markası Exeed altında 4 yeni otomobil duyurdu. Hepsi de birbirinden etkileyici olan otomobiller, gelecek yıl itibarıyla aşama aşama satışa sunulacaklar. Peki bu otomobiller neler sunacak? İşte detaylar...

Türkiye'de büyük ilgi gören Çinli otomobil devi Chery'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte tam 4 yeni otomobil duyurusu gerçekleştirdi. Firmanın Türkiye'de bulunmayan Exeed markası altında karşımıza çıkan otomobiller, tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi duruyor.

Exeed'in yeni otomobilleri ES7 GT, ES8, ET8 ve ET9 olarak isimlendiriliyorlar ve bu otomobiller, farklı kitlelere hitap ediyor. Hâl böyle olunca marka, alışılmışın dışında elektrikli otomobil isteyen tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan markanın yeni otomobillerine yakından bakalım.

Karşınızda Exeed ES7 GT

Exeed ES7 GT, sportif tasarımıyla dikkat çeken bir station wagon olarak karşımıza çıktı. Bu otomobili rakiplerinden ayıran husus, 3 elektrikli motordan güç alıyor olması. Firmaya göre 1.700 kilometrenin üzerinde menzil sunan otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında tamamlıyor. Ayrıca bu otomobil, sahip olduğu yüksek hızlı şarj desteği ile 5 dakika içinde 450 kilometreye varan menzil sunabilecek.

Daha gösterişli sportif model arayanlara: Exeed ES8

Exeed ES8 modeli de sportif yapısı ile dikkat çekiyor. Yapılan açıklamaya göre sürtünme katsayısı 0,22 olan ES8, Chery'nin yeni nesil katı hâl bataryasından güç alacak ve 1.000 kilometre menzil sunacak. 4 tekerlekten dönebilme yeteneğine sahip olan otomobil, dar alanlarda mükemmel manevra kabiliyeti sağlayacak.

6 koltuklu dev SUV: Exeed ET8

Chery'nin düzenlediği etkinlikte tanıttığı otomobillerden bir tanesi de Exeed ET8 olacak. Bu otomobil, 6 koltuklu yapısı ve SUV gövde tipi ile doğrudan geniş aileleri odak noktasına yerleştirecek. 4 yönlü masaj koltukları ve 31 hoparlörlü ses sistemi gibi özelliklerle donatılan ET8, konforu ön planda tutacak.

Chery'nin amiral gemisi SUV'u: Exeed ET9

Chery, Exeed ET9 modeli ile dünyanın en lüks otomobillerini üreten Rolls-Royce'a rakip olmuş durumda. Firmanın amiral gemisi SUV modeli, ortaya doğru açılan kapılarla donatıldı. Mercedes-Benz tutkunlarının iyi bildikleri "tank dönüşü" teknolojisiyle donatılan otomobil, dönebilen koltukları ve kabin içinde oksijen üretebilen özel bir sistemle kendine hayran bırakacak.

Chery tarafından yapılan açıklamaya göre Exeed markalı yeni otomobillerin ilki 2026 yılı içerisinde resmî olarak tanıtılacak. Diğer modeller ise 20 ay içerisinde satışa hazır hâle gelecek. Chery, bu otomobilleri seviye 3 otonom sürüş sistemi ile kullanıma hazır hâle getirecek. Bakalım bu hamle, firmanın küresel çaptaki varlığını nasıl destekleyecek...