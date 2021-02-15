Chevrolet, çok sevilen elektrik motorlu aracı Bolt EV'yi yeniledi. Bu bağlamda köklü bir değişim geçiren Bolt EV, bir de crossover versiyona kavuştu. Bolt EUV olarak isimlendirilen bu crossover, standart modelden daha çok tercih edilecek gibi görünüyor.

ABD merkezli popüler otomobil üreticisi Chevrolet, 2021 model Bolt EV ve bu aracın crossover versiyonu Bolt EUV'u duyurdu. Şirketin 2016 yılından beri sevilerek kullanılan modeli, yapılan duyuruya göre artık 2 farklı model olarak satın alınabilecek. Her iki versiyon arasındaki fark yok denecek kadar az olsa da crossover tutkunları, Bolt EUV için daha şimdiden gün saymaya başlayacaklar gibi görünüyor.

Chevrolet mühendisleri, mevcut Bolt'un tasarımını az da olsa değiştirdiler. Yapılan değişikliklerle birlikte bu araç, daha ince farlara ve şık diyebileceğimiz bir ön ızgaraya sahip oldu. Ayrıca 2020 yılında kullanılan ve siyah plastik olarak tercih edilen tampon da yeni model ile birlikte gövde rengi görünüme kavuşmuş oldu.

2021 model Bolt EV böyle görünüyor

Bolt EV'nin iç tasarımında da bazı köklü değişiklikler yapıldı. Örneğin; bu aracın artık dijital bir gösterge paneli ile 10,2 inç büyüklüğünde multimedya ekranı bulunuyor. Apple CarPlay ve Android Auto destekli olan bu multimedya sistemi, 4G LTE, Wi-Fi hotspot ve kablosuz şarj gibi güncel teknolojilere de destek veriyor. Tüm bunları yapmışken bir de koltuk tasarımını değiştiren mühendisler, yeni modelde suni deri kullanmayı tercih etmişler.

Bolt EUV ise biraz daha kalıplı bir Bolt EV olarak tasarlanmış

Haberimizin başında da bahsetmiş olduğumuz gibi iki model, birbirine çok benzer bir yapıya sahip. Bu bağlamda Bolt EV'de olan iç tasarım özellikleri ile dış tasarımdaki yenilikler, Bolt EUV'de de karşımıza çıkıyor. İki model arasında bir kıyas yapmak gerekirse Bolt EUV'nin, Bolt EV'nin biraz daha büyütülmüş bir hali olduğunu söyleyebiliriz. Az sonra bahsedeceğimiz motor özellikleri de her iki modelde ortak olarak kullanılıyor.

Adından da anlayabileceğiniz üzere hem Bolt EV hem de Bolt EUV, elektrik motoruna sahipler. 65.0 kilowatt saatlik bataryanın hayat verdiği motor, araçlara 200 beygirlik güç üretiyor. Yalnızca 30 dakikalık şarj ile 160 kilometrelik menzil imkanı sunan araçlar, 120 volt ya da 240 volt enerji ile doğrudan şarj edilebiliyorlar. Bu arada, her iki modelde de aynı motor varken daha büyük olan Bolt EUV'nin menzili 402 kilometre, Bolt EV'ninki ise 416 kilometre olarak açıklandı. Boyut farkına rağmen bu kadar az fark, tüketiciler tarafından görmezden gelinebilir.

Araçların diğer teknik özelliklerine baktığımızda; çarpışma uyarısı, şerit değiştirme uyarısı, otomatik acil durum freni, yaya algılama sistemi ve şeritte kalma yardımcısı gibi özellikler içeren Chevy Güvenlik Yardımı isimli sistemin standart olarak sunulduğunu görüyoruz. Buna ek olarak şirketin yeni crossover modeli, Super Cruise olarak isimlendirilen ve çok daha fazla sayıda aktif güvenlik özellikleri sunan paketi ek seçenek olarak tercih edebiliyorlar. Cam tavan ve navigasyon sistemi ise sadece Bolt EUV'da opsiyonel olarak sunuluyor.

Tüm bu özelliklere sahip olan Chevrolet Bolt EUV ve Bolt EV, fiyat açısından bizlerin canını sıkacak türden. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Bolt EV 31.995 dolar, Bolt EUV ise 33.995 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Bahar aylarında üretime girecek araçlar, yaz ayları itibarıyla ABD'deki tüketicilerin beğenisine sunulmuş olacak.