Volkswagen CEO'sundan Apple'ın Otomobiliyle İlgili Açıklama

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, bir Alman gazetesine Apple'ın otomobil projesi ile ilgili konuştu. Otomobil sektörünün tipik teknoloji sektörleri gibi olmadığını söyleyen Diess, bu otomobilin sektörü bir gecede değiştiremeyeceğini söyledi. CEO, Apple'ın otomobil projesinden korkmuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bir süredir otomobil projesiyle gündemde olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Aslında bu proje, bundan yıllar önce ortaya çıkmış ancak Apple'ın ketum tavırları nedeniyle unutulmaya yüz tutmuştu. 2020 Aralık ayına geldiğimizde ise Reuters, isimsiz kaynaklara dayandırdığı bir haber ile gündemin seyrini değiştirdi ve herkesin unuttuğu o mesele, bugünlerin bir numaralı gündem maddelerinden bir tanesi haline geldi.

Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere göre Apple'ın piyasaya süreceği otomobil, tamamen elektrikli yapıda ve otonom sürüş sistemlerine sahip olacak. Tasarım açısından hiçbir detay bilinmeyen aracın 2024 ila 2026 yılları arasında piyasaya sürülmesi ve tüketici ile buluşması bekleniyor. Ancak bu durum, sektörün önemli isimlerinden Volkswagen için bir şey ifade etmiyor gibi görünüyor. Apple'ın otomobil projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan şirket CEO'su Herbert Diess, tabiri caizse bu işlerin o kadar kolay olmadığını ifade ediyor.

"Apple'ın otomobil projesinden korkmuyorum"

Almanya merkezli Frankfurter Allgemeine Zeitung isimli gazeteye konuşan Diess, otomobil endüstrisinin tek bir hamlede değişebilecek yapıda olmadığını, akıllı telefon sektörü gibi tipik teknoloji sektörlerinden çok daha farklı olduğunu ifade etti. Haliyle Apple gibi bir şirketin otomobil sektörünü bir gecede değiştiremeyeceğini söyleyen Volkswagen CEO'su, Apple'ın otomobil projesiyle ilgili herhangi bir endişesinin olmadığını beyan ediyor.

Aslına bakacak olursak Volkswagen CEO'su, bu iddialı açıklamalarını satış rakımlarına güvenerek yapıyor. Zira Volkswagen, ocak ayında paylaştığı verilere göre 2020 yılında 231 bin 600 adet elektrik motorlu otomobil sattı. Bu satış rakamı, elektrik motorlu otomobil sektörünün bir numarası Tesla'nın yanında koca bir hiç olsa da Volkswagen için önemli. Çünkü şirket, 2019 ila 2020 yılları arasında elektrik motorlu otomobil satışını, yüzde 214 oranında artırdı. Ancak birinin Diess'e, Apple hayranlığı diye bir tabir olduğunu ve şirketin attığı her adımın milyonlar tarafından sorgusuz sualsiz kabul edildiğini hatırlatması gerek...