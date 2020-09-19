Tüm zamanların İddialı Chevrolet Camaro Modelleri

Dünya çapında efsaneleşmiş olan Amerikan yapımı Chevrolet Camaro modellerinin; arabaseverlerin gönlüne taht kuran modellerini derledik.

Amerikan otomobil endüstrisi tarihinde neredeyse yok denilebilecek kadar az sayıda araç Chevrolet Camaro kadar ünlüdür desek yanılmış olmayız. Ford Mustang, Dodge Challenger ve Chevrolet Camaro’nun kardeşi olan Chevrolet Corvette gibi modelleri de Amerikan otomobil kültüründe ün salmış modeller olarak bu gruba elbette dahil ederiz. En az bu modeller kadar ikonik olan Chevrolet Camaro, otomobil hayranlarının kalplerini ve ceplerini yakalayan yakışıklı bir araç olmasıyla bilinir.

2002-2009 yılları arasında yeni jenerasyon araç üretilmediği için bir süre piyasalardan uzak kalan Camaro modeli, 2010 yılında, 5. jenerasyonuyla yeniden sektöre döndü. Böylece popüleritesi tekrar katlanarak arttı. Böylesine başarılı bir model olan Chevrolet Camaro’nun 1966’dan günümüze kadar uzanan serüveninde en çok akıllara kazınmış modelleri gelin birlikte inceleyelim.

Akıllara kazınmış Chervolet Camaro modelleri

1967 Chevrolet Camaro

1967 Chevrolet Camaro Yenko Camaro

1968 Chevrolet Camaro Z28

1971 Chevrolet Camaro SS

1993 Chevrolet Camaro Z28

1998 Chevrolet Camaro Z28 SS

2010 Chevrolet Camaro SS

2012 Chevrolet Camaro ZL1

2019 Chevrolet Camaro ZL1

1967 Chevrolet Camaro

Motor Gücü: 5.7 litre V-8 motor

Beygir Gücü: 295 Beygir

0-100KM/S süresi: 6.4 Saniye

Tork: 515Nm

En yüksek hız: 207

Ağırlığı: 1404kg

Güç-Ağırlık oranı: 191

1967 model Chevrolet Camaro, gelecekteki tüm Camaro modelleri için standartı belirledi ve neler beklememiz gerektiğinin işaretini verdi. 1967 Camaro modeli sahip olduğu motor gücüyle hızla ün kazanmıştı. Özellikleri ise o zamanların sıradan araçları için çok ütopikti. Hatta günümüzdeki giriş model araçlar için bile desek yanılmayız.

1967 Chevrolet Yenko Camaro

Motor Gücü: 7.0 litre V-8 motor

Beygir Gücü: 450 beygir

0-100KM/S süresi: 5.4 Saniye

Tork: 610Nm

En yüksek hız: 225 KM/S

Ağırlığı: 1625kg

Güç-Ağırlık oranı: 251

Chevrolet yıllar boyunca pek çok özel Camaro yayınladı, ancak her şey gibi bu hikayenin de bir başlangıcı var. Şimdiye kadar satılan ilk özel baskı Camarolar'dan biri olan, adını Canonsburg Pennsylvania'daki Yenko Chevrolet bayisinden alan 1967 Camaro Yenko idi. Yenko bayii Amerika’nın önde gelen Camaro satış noktalarından biriydi. 1967 Yenko Camaro yalnızca 54 adet üretildi ve eğer 54 taneden birine sahipseniz, yarım milyon dolarlık bir servetiniz var demektir.

1968 Chevrolet Camaro Z28

Motor Gücü: 5.7 litre V-8 motor

Beygir Gücü: 290 beygir

0-100KM/S süresi: 6.9 Saniye

Tork: 393Nm

En yüksek hız: 210KM/S

Ağırlığı: 1390Kg

Güç-Ağırlık oranı: 190

Chevrolet Camaro hayranlarının 1968 Camaro Z28'in Camaro efsanesinin gerçek kurucu babalarından biri olarak görmelerinin birçok nedeni var. Bu model, Camaro efsanesinin birinci nesil ailesine aitti ve Camaro iki yaşına girerken piyasaya sürüldü. 290 beygir, 393 Nm tork, 210Km/S en yüksek hız bize günümüzde çok etkileyici rakamlar olarak gelmiyor olabilir ancak 52 yıl öncesi için düşündüğümüzde bu rakamlar yarış otomobilleri için bile fazlasıyla iyi rakamlardı.

1971 Chevrolet Camaro SS

Motor Gücü: 6.4 litre V-8 motor

Beygir Gücü: 300 beygir

0-100KM/S süresi: 6.6 Saniye

Tork: 542 Nm

En yüksek hız: 325KM/S

Ağırlığı: 1501Kg

Güç-Ağırlık oranı: 181

Çok ikonik bir görünüm ve sahip olduğu muhteşem gövde nedeniyle kendisine “kaslı araç” lakabını kazandıran 1971 Chevrolet Camaro SS modeli, aynı zamanda SS etiketiyle beraber kendi zamanı için çok güçlü bir otombildi. 300 beygir, 6.4 litre motor gücü olan bu araç aynı zamanda 542 tork üreten bir canavar olduğu için kuşkusuz kendi döneminin en hızlı araçlarından biriydi.

1993 Chevrolet Camaro Z28

Motor Gücü: 5.7 litre V-8 motor

Beygir Gücü: 275 beygir

0-100KM/S süresi: 5.6 Saniye

Tork: 440Nm

En yüksek hız: 244KM/S

Ağırlığı: 1470Kg

Güç-Ağırlık oranı: 170

Dördüncü nesil olan Chevrolet Camaro Z28 1993’te geldi ve kısa sürede ailenin değerli bir parçasına dönüştü. Chevrolet Camaro Z28, özellikle 275 beygir gücüyle, 440Nm tork üretebilen 5.7 litrelik V-8 motoru nedeniyle pek çok insanın dikkatini çekiyordu. Tüm bunların yanısıra vitesler arasında son derece kaliteli geçiş yapabilen 4 ileri otamatik ya da 6 ileri manuel vites seçenekleriyle sunulan şanzımanı da o zamanlar için kendisininden çok söz ettirmesine sebep olan nedenlerden biriydi. Bütün bu özellikleriyle 93 model Chervolet Camaro Z28, 90’lı yıllarda insanların hayalindeki araç olmayı başarmıştı.

1998 Chevrolet Camaro Z28 SS

Motor Gücü: 5.7 litre V-8 motor

Beygir Gücü: 320 beygir

0-100KM/S süresi: 5.5 Saniye

Tork: 468Nm

En yüksek hız: 258KM/S

Ağırlığı: 1524Kg

Güç-Ağırlık oranı: 190

1998 Chevrolet Camaro Z28 SS için ilk çıktığında büyük ses getirdiğini söyleyemeyiz. Ancak Camaro’nun klasik duruşundan sıkılmış Camaro severler için iyi bir seçenek olmuştu. Ancak her Camaro modelinde kuşkusuz mevcut kriterlerden biri olan güçlü motora sahip olma, 1998 Chevrolet Camaro Z28 SS modelinde de mevcuttu. Z28 etiketi yetmezmiş gibi aynı zamanda ‘’Supersport’’ olan bu modeli kullanmak, performans düşkünlerine kuşkusuz mükemmel bir deneyim yaşatmıştır.

2010 Chevrolet Camaro SS

Motor Gücü: 6.2 litre V-8 motor

Beygir Gücü: 422 beygir

0-100KM/S süresi: 4.8 Saniye

Tork: 553Nm

En yüksek hız: 250KM/S

Ağırlığı: 1750Kg

Güç-Ağırlık oranı: 219

2010 model Chevrolet Camaro SS, serinin modelinin yeniden doğuşu demektir. Çünkü Camaro SS modeli 2002’den sonra verilen 7-8 yıllık aranın sonrasında geliştirilmiş ilk model olma özelliğini taşıyor. Manuel şanzıman taşıyan bu araç o dönemdeki en güçlü Camaro modeli olmayı da başardı. Aynı zamanda 2010 yılı için de Yılın En İyi Tasarımına Sahip Otomobili Ödülü’nü kazanan araç olmuştu.

2012 Chevrolet Camaro ZL1

Motor Gücü: 6.2 litre V-8 motor

Beygir Gücü: 580 beygir

0-100KM/S süresi: 4 Saniye

Tork: 754Nm

En yüksek hız: 296KM/S

Ağırlığı: 1868Kg

Güç-Ağırlık oranı: 282

Tüm zamanların, göz dolduran en iyi Camaro’larından bahsederken bu modeli es geçmek tabikii olmazdı. 2010 Camaro SS’in hatrı sayılır başarıları devam ederken Chevrolet, Camaro’nun 45. yılını kutlamak için özel bir versiyon hazırlamaya karar verdi. Bu hedefle yola çıkan Chevrolet mühendisleri, Camaro tarihinin en kuvvetli modeli olan ZL1’i geliştirmeye başladılar.

2019 Chevrolet Camaro ZL1

Motor Gücü: 6.2 litre V-8 motor

Beygir Gücü: 650 beygir

0-100KM/S süresi: 3.5 Saniye

Tork: 881Nm

En yüksek hız: 325KM/S

Ağırlığı: 1761Kg

Güç-Ağırlık oranı: 335

Yaşından dolayı henüz efsaneleşmiş sayılamayan ancak sahip olduğu çılgınca özelliklerle bu listede olmayı fazlasıyla hak eden 2019 model Chevrolet Camaro ZL1, performans tutkunları için bulunmaz hint kumaşı bir otomobil. 0’dan 100 kilometreye 3.5 saniyede çıkabilen bu araç mühendislik harikası bir aerodinamiğe sahip. İlk bakışta direkt göz alan keskin çizgilerle çevrelenen bu modeli Camaro ailesinin en agresif üyesi olarak nitelendirsek yanılmış olmayız.