Dev bir otomobil markası olan Chevrolet, 2015 yılında ülkemizden sessiz sedasız ayrıldı. Peki bu ayrılığın ardında ne gibi sebepler yatıyordu? Haydi gelin, Chevrolet’nin Türkiye’den neden çekildiğini anlatalım.

2010'ların başında Türkiye'de Chevrolet araçlarını sokaklarda sıkça görmek mümkündü.

Chevrolet Cruze, Aveo, Captiva gibi modeller geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyordu.

Ancak, 2013 yılına gelindiğinde Chevrolet markası ani bir kararla Türkiye pazarından çekileceğini açıklayarak otomobil tutkunlarını şaşırtmıştı.

Peki, bu ani kararın ardında ne vardı da Chevrolet Türkiye gibi otomotiv için büyük potansiyele sahip olan pazarı terk etti?

Chevrolet’nin Türkiye’den çekilmesinin en önemli nedenlerinden biri General Motors’un Avrupa’daki stratejisini değiştirmesiydi.

General Motors, Avrupa’da uzun süredir sahip olduğu Opel markasına odaklanmak istiyordu.

Ancak Opel ve Chevrolet, aynı ana şirketin bünyesinde yer almalarına rağmen birbirleriyle rekabet eden markalar hâline gelmişti.

Bu sebeple General Motors, Opel’in Avrupa’daki pazar payını artırmak için Chevrolet’yi Türkiye de dahil olmak üzere, Avrupa pazarından çekme kararı aldı.

Chevrolet, Avrupa’da ve Türkiye’de istediği satış başarısını da yakalayamamıştı.

Avrupa'daki ekonomik kriz ve Türkiye'deki otomotiv pazarındaki zorlu rekabet, markanın performansını olumsuz etkileyerek bu kararın sebeplerinden biri oldu.

Çünkü Volkswagen, Renault, Fiat gibi güçlü rakiplerin yanı sıra, Hyundai ve Toyota gibi Asya markaları da Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine hitap ediyordu.

Chevrolet'nin Türkiye’de geniş bir kullanıcı kitlesi oluşturamaması da markanın çekilmesinde önemli bir faktördü.

Diğer markalar, yıllardır süregelen güçlü bir varlığa sahipken, Chevrolet’nin daha düşük pazar payı ve marka bilinirliği onun rekabete karşı dik durmasını zorlaştırdı.

Üretim maliyetleri ve lojistik giderler de düşünüldüğünde, Chevrolet'nin Türkiye pazarında kârlı olması zorlaştığından, marka 2015 yılında sessiz sedasız ülkemizden ayrıldı.

Avrupa pazarından çıksa da Sovyet ülkelerinde satışlarına devam etti.

Rusya, Ukrayna, Kazakistan vb. ülkelerde Chevrolet satışlarına ağırlık veren General Motors, bu stratejisi ile Türkiye ve Avrupa pazarındaysa Opel markasını güçlendirmeye odaklandı.

Söz konusu çıkış stratejisinin ise maliyetinin 700 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında olduğu söyleniyor.

Özetle, Chevrolet’in Türkiye’den çekilmesi markanın küresel faaliyetleri açısından alınmış stratejik bir karar gibi görünüyor.

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