Amazon, Microsoft ve Tencent, ChinaJoy Expo'da üretken yapay zekâ araçlarını tanıttı.

Video oyunlarının geleceğinde yapay zekâ, tahmin edilenden çok daha büyük bir rol oynayabilir. Amazon, Microsoft ve Tencent gibi firmalar, geliştiricilere yardımcı olması amacıyla geliştirdikleri üretken yapay zekâ araçlarını tanıttı. Bu durum, yapay zekânın oyun geliştirme alanındaki etkisinin artacağını da ortaya koyuyor.

Teknoloji devlerinin yapay zekâ araçları, Çin'in en büyük etkinliklerinden biri olan ve Şangay'da gerçekleştirilen ChinaJoy Expo'nun en çok dikkat çeken olayları arasında yer aldı. Üstelik oyun geliştirme alanında yapay zekâ araçları üreten firmalar bu üç dev ile sınırlı kalmadı, başka firmalar da kendi araçlarını tanıttı.

Oyunların geleceği nasıl şekillenecek?

Tencent, çok sayıda farklı yapay zekâ aracı tanıttı. Firma, üretken yapay zekâları kullanarak oyun geliştirme sürecinin "tam yaşam döngüsünü" kapsayan araçlar sunduğunu belirtiyor. Microsoft ise Azure OpenAI hizmetinin Çinli oyun şirketi Perfect World tarafından NPC'ler için kullanıldığını, ayrıca başka oyun firmalarına da hizmet verdiğini söylüyor. Amazon da AWS bulut bilişim platformunu ve Amazon Bedrock'ı oyun şirketleri için kullandığının altını çiziyor.

Oyun dünyasında üretken yapay zekâların kullanımı gittikçe artıyor. Hem görsel, hem nesne hem de diyalog oluşturmada üretken yapay zekâ kullanımı gittikçe artıyor. Google DeepMind'ın Genie yapay zekâ modeli fotoğraflardan oyun yaparken NVIDIA CEO'su Jensen Huang da tamamen yapay zekâ ile yapılmış oyunların uzak olmadığını söylemişti.

Oyunların yapay zekâ ile yapılması konusunda siz ne düşünüyorsunuz?