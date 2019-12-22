Google’ın web tarayıcısı olan Chrome 80’in beta sürümünde web uygulamalarındaki dosyalara çevrim dışı olarak erişmenin önü açılıyor. Şu an beta aşamasında olan özelliğin kısa bir süre içerisinde son kullanıcılara da açılması bekleniyor.

Belirli web uygulamaları, çevrimdışı durumdayken de videoları ve diğer dosyaları erişilebilir hale getiriyor. Ancak web siteleri kullanıcıya bu konuda kolay yollar sunmuyorsa bu dosyalara ulaşmak her zaman için o kadar kolay olmayabiliyor.

Ancak çok yakın bir zaman içerisinde bu bir sorun olmaktan çıkacak. Google, Chrome 80’in betasını yayınlandı. Yeni sürümle birlikte Content Indexing (İçerik Dizinleme) özelliği sunulacak. Bu özellikle birlikte, gerekten önemli olan fotoğrafları ya da dosyaları sayfaları tekrar dolaşmadan bulabileceksiniz.

Yeni özellik

FTP indirmeleri için Chrome kullanma konusuna ise fazla bel bağlamayın. Google, artık kullanılmayan ve açıkçası pek de kullanılmayan bir dosya aktarım metoduna sahip. Ancak çok kısa bir süre içerisinde varsayılan olarak devre dışı bir şekilde gelecek. Tekrar aktifleştirmek için #enable-ftp bayrağına gitmeniz gerekecek. FTP, Chrome 82 de ise çalışmayı tamamen durduracak.

Dolayısıyla halen artık eski moda olarak tanımlayabileceğimiz dosya transfer yöntemlerini kullanıyorsanız alternatif uygulamalara yönelmeniz gerekecek. Chrome 80 beta, şu an Android, ChromeOS, Linux, macOS ve Windows kullanıcıları için indirilebilir durumda. Ancak son sürümünü kullanmak istiyorsanız, yeni güncellemenin birkaç hafta içerisinde kullanıcılara sunulacağı düşünülüyor.

Chrome 80 beta ile ilgili daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Peki, siz yeni özellik hakkında ve kaldırılacak olan FTP özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz FTP özelliğini kullanıyor muydunuz? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.