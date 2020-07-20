Google Chrome'un Android sürümüne yeni bir özelliğin gelmekte olduğu keşfedildi. Bu özellik, uygulamaya bir indirme zamanlayıcısı kazandırıyor. Bu sayede kullanıcılar, bir indirme işlemini diledikleri zaman yapabilecekler.

ABD merkezli teknoloji Google, dünyanın en popüler internet tarayıcısı Chrome'un geliştiricisi. Şirket, neredeyse tüm platformlarda kullanılabilen Google Chrome'u en iyi hale getirebilmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen son bilgiler, Google Chrome'un Android sürümünün kısa bir süre sonra önemli bir özelliğe sahip olacağını gösteriyor.

Android ekosisteminin en önemli özelliklerinden bir tanesi, kullanıcıların diledikleri gibi indirme yapıp, indirdikleri dosyaları açabilmeleri. iOS platformunda ciddi bir sorun olan bu işlem, Android ekosisteminde rahatlıkla yapılabiliyor. Google geliştiricileri, şimdi de Android kullanıcılarının indirme işlerini kolaylaştıracak bir özelliği ilerleyen dönemlerde kullanıcıların hizmetine sunacak gibi görünüyor.

Geliştiriciler tarafından keşfedilen yeni özellik, Android platformundaki Google Chrome kullanıcılarına bir indirme zamanlayıcısı sunuyor. Yani bu özellikle birlikte Android ekosistemindeki Google Chrome kullanıcıları, yapacakları indirmeler için bir zamanlayıcı sunabilecekler. Bu sayede kullanıcılar, bir dosyayı istedikleri bir tarihte ve istedikleri bir saatte indirebilecekler.

Google Chrome'un yeni özelliği işte böyle görünecek

Google geliştiricileri, Chrome'un indirme seçeneklerinde şu an için detaylı seçenekler sunmuyor. Kullanıcılar şu an için sadece Google Chrome'da indirme yaparken, Wi-Fi kullanıp kullanmayacaklarına ya da indirecekleri dosyaların konumlarına dair ayarlamalar yapabiliyorlar. İşte bu yeni özellikle birlikte kullanıcılar, yapmak istedikleri bir indirme için belirli bir tarih oluşturabilecekler.

Google Chrome'un Android ekosisteminde keşfedilen bu özelliğin kararlı sürümlerde ne zaman kullanılabileceği şu an için bilinmiyor. Ancak özelliğin şu an için başarılı bir şekilde çalışabiliyor olması, Google ekibinin beklemek için bir nedenlerinin olmadığını gözler önüne seriyor. Yani Android kullanıcıları, Google Chrome'un bu özelliğiyle kısa bir süre içerisinde tanışabilirler.