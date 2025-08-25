Tespit edilen yeni bir VPN eklentisi, kullandığınız takdirde her adımınızı âdeta gözetliyor ve adım adım ekran görüntüsü alıyor.

Dijital dünyada sıkça duyulan bir söz vardır. “Eğer bir ürün ücretsizse, ürün sizsiniz.” Bu, reklamlardan veri toplamaya kadar pek çok hizmet için geçerli ve iddialara göre bir VPN eklentisi, kullanıcılarını korumak yerine onları gözetliyor.

Koi Security’nin raporuna göre Chrome tarayıcısında kullanılan FreeVPN.One adlı eklenti, kullanıcıların ziyaret ettiği her siteyi ekran görüntüsüyle kaydediyor ve IP adresi üzerinden konum bilgilerine ulaşıyor.

Eğer bu eklentiyi kullanıyorsanız derhâl silin

En büyük endişe ise eklentinin “Yapay Zekâ Tehdit Algılama” özelliği. Bu özellik, bir siteyi taramak için ekran görüntüsü alıp kendi sunucularına gönderiyor ancak Koi Security, bu özelliğin gereksiz olduğunu ve aslında zaten kullanıcıların her ziyaretini gizlice kaydeden bir sistemle çalıştığını belirtiyor. Dahası eklenti tüm URL’lere erişim izniyle tarayıcıdaki her hareketi izleyebiliyor.

Koi Security, eklentinin Nisan ayından itibaren izinlerini genişlettiğini ve milyonlarca kullanıcıya ulaştıktan sonra faaliyetlerini gizlemek için güncellemeler yaptığını aktarıyor. Geliştirici, verilerin satılmadığını ve kalıcı olarak saklanmadığını iddia etse de kimliğini açıklamıyor ve bağımsız doğrulama taleplerine yanıt vermiyor.

VPN’ler, internet sansürlerinin ve güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde büyük rağbet görüyor olsa da uzmanlar, ücretsiz VPN’lerin ciddi riskler barındırdığı konusunda uyarıyor. Bu yüzden bu ve benzeri VPN'leri kullanıyorsanız mutlaka dikkatli olmanızda fayda var.