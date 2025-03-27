Köklü tarayıcılardan biri olan Vivaldi, Proton VPN ile olan anlaşması kapsamında ücretsiz VPN hizmeti sunmaya başlıyor.

Özelleştirmeye odaklanan Norveç merkezli tarayıcı Vivaldi, kullanıcı gizliliğini dâhili VPN ile bir adım öteye taşımanın peşinde.

Proton ile yapılan yeni ortaklık sayesinde Vivaldi'nin en son sürümü Proton VPN'i doğrudan tarayıcıya entegre ediyor. Artık ekstra bir uygulama indirmeye gerek kalmadan güvenli ve gizlilik odaklı bir VPN hizmetine erişmek mümkün.

Vivaldi üzerinden Proton VPN'e erişmek artık mümkün

Gizlilik odaklı hizmetleriyle tanınan Proton, özellikle uçtan uca şifrelenmiş e-posta servisi Proton Mail ile biliniyor. Şimdi ise şirket, normal şartlarda ücretli sunduğu hizmetini Vivaldi ile olan anlaşması kapsamında Vivaldi tarayıcısını kullanan kullanıcılara ücretsiz bir şekilde sunuyor.

Günümüzde dâhili VPN denildiğinde akla gelen ilk tarayıcılardan biri olan Opera'nın yanı sıra gizliliğiyle bilinen Vivaldi artık bu alanda ekstra rekabet edecekler gibi görünüyor.