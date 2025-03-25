Yayınlanan yeni bir rapora göre ülkemizde geride bıraktığımız günlerde VPN kullanımı %1100 arttı.

Ülkemizde geçtiğimiz günlerde yaşanan bant kısıtlaması sona ermiş olsa da ortaya çıkan yeni bir rapora göre VPN kullanımında ciddi bir artış var.

Proton'un paylaştığı verilere göre bant kısıtlamasının yaşandığı saatlerden itibaren Proton VPN hizmetlerine yoğun bir talep oluştu. Proton VPN, Türkiye bazlı kullanıcı kayıtlarında %1100’lük bir artış yaşandığını belirtti.

En büyük yoğunluk Proton VPN'de oluştu

Bu, ülklemizde VPN kullanımının ilk kez yükselişe geçtiği dönem değil. Proton VPN'in aktardığı verilere göre geçtiğimiz yılın Ekim ayında %1400, Ağustos ayında ise ülkemizde VPN kullanımı tam %4500 arttı.

2023 verilerine baktığımızda ise Twitter’a deprem sonrası bant kısıtlaması uygulanmasının ardından Şubat ayında %15.000 ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Mayıs ayında %2100 artış gösterdi.

Ülkemizde Proton VPN’in yanı sıra en çok kullanılan VPN hizmetleri arasında NordVPN, ExpressVPN ve Surfshark gibi servisler yer alıyor.

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