Chromium tabanlı tarayıcılardan biri olan Kiwi'nin geliştiricisi, tarayıcıyı açık kaynak hâline getirdi. Geliştirici, kaynak kodlardan diğer geliştiricilerin faydalanmalarını ve tarayıcının geliştirilmesine yardımcı olmalarını istiyor.

Kiwi, Android uzantılarını destekleyen az sayıda tarayıcının arasına girerek ismini duyurmayı başardı. Ayrıca bu tarayıcı, karanlık mod için özel bir destek sunarak ve Google'ın bu tasarımdaki ilk çalışmalarına benzeyen alt çubuk arayüzünü kullanarak Chromium'un diğer kısımlarında değişiklik yaptı. Kiwi'nin geliştiricisi, Chromium tabanlı tarayıcıyla ilgilenen geliştiricilerle başarılarını paylaşmak için Kiwi'yi açık kaynak hâline getirmeye karar verdi.

Tarayıcının kaynak kodları, hâlihazırda Github'da bulunuyor ve Chromium ile aynı 3 maddelik BSD lisansını kullanıyor. Kaynağa ulaşarak kendi yolunuzu oluşturabilirsiniz ancak geliştiricinin tarayıcıyı açık kaynağa dönüştürmesinin amacı, diğer insanları da geliştirmeye destek olmalarını sağlamak. Kaynaktaki en heyecan verici kodsa Android üzerinde eklenti oluşturmayı sağlayan özel kod.

Kiwi, 'Toolbox' eklentisinin cihazınıza yüklenmesini sağlıyor:

Diğer tarayıcılar da bu açık kaynağı inceleyerek eklentileri kolayca kendi Chromium tabanlı projelerinde de destekleyebilir. Geliştirici, bu konu hakkında "Geçtiğimiz haftalarda Kiwi fonksiyonlarını birleştirmek için diğer tarayıcılarla çalıştım" şeklinde bir cümle kurmuştu. Henüz hiçbir şey belli olmasa da yakın zamanda Microsoft Edge, Brave veya Vivaldi gibi uygulamaları Android eklenti desteğiyle görebiliriz.

Kiwi'nin Android'e Chromium eklentisi desteği getiren ilk tarayıcı olmadığını belirtmekte fayda var. Örnek vermek gerekirse Yandex, bu eklentileri uzun süre destekledi. Kiwi'nin yeni sürümünde hâlâ bu konuda kısıtlamalar bulunsa da Firefox eklentilerini de cihazınızda kullanabilirsiniz. Bununla birlikte eklentileri cihazda etkinleştirmek için bulunan açık kaynak Chromium çerçevesi, Kiwi'nin yenilikçi bir tarayıcı olmasını sağlıyor. Gelecekte birçok üçüncü parti tarayıcının bu kaynaktan yararlanacağı düşünülüyor.