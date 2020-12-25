Windows 10'da keşfedilen "chkdsk" hatası, Microsoft'la ilgili bir gerçeği ortaya çıkardı. Windows Insider kullanıcıları bunun yeni bir sorun olmadığını, çok daha önceki sürümlerde tespit edildiğini söylediler. Anlaşılan o ki Microsoft, Windows Insider kullanıcılarının geri bildirimlerini, yeterince incelemiyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Windows 10 20H2 güncellemesi sonrasında keşfedilen yeni bir sorundan bahsetmiştik. Bu sorun, bilgisayarların "NTFS" olarak bilinen dosya sistemini bozuyor, mavi ekran hatasına yol açıyordu. Sorunun ise "chkdsk" komutundan kaynaklandığı tespit edilmişti. Microsoft, hatayı giderdi ancak bu sorun, şirketle ilgili dikkat çekici bir detayı ortaya koymuş oldu.

Yapılan incelemelere göre bilgisayarların NTFS dosya sistemini bozan bu hata aslında yeni bir şey değildi. Windows Insider kullanıcıları tarafından yapılan açıklamalara göre chkdsk sorunu, Windows 10 Build 19624 sürümünde ilk kez ortaya çıkmıştı. Windows Insider kullanıcıları sorunu Microsoft'a bildirdiklerini söylemesine rağmen bu hata, bir şekilde test sürümünden kararlı sürümlere aktarılmış gibi görünüyor.

Sorunun çözümü kolaydı. Ancak kimse ilgilenmedi

Özellikle de SSD'lerin kullanıldığı Windows 10 bilgisayarları etkileyen bu hata, kullanıcıların yoğun baskısıyla 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde çözüldü. Microsoft, ufak biz düzeltmeyle sorunun üstesinden geldi. Ancak asıl ilginç olan, böyle bir hatanın çok daha önceden ortaya çıkmış olmasıydı. Yaşanan olay, Windows Insider kullanıcılarının geri bildirimlerinin yeterince dikkatle incelenmediğini bir kez daha ortaya koyuyor. Windows 10 geliştiricileri, Başlat ve Bildirim menülerine yönelik geri bildirimleri incelerken, mavi ekran hatasına yol açan ciddi bir problemi gözden kaçırmışlardı.

Microsoft, itibarını göz göre göre zedeliyor olabilir mi?

Microsoft, 2014 yılında çok radikal bir karar aldı. Şirket yönetimi, aldığı bu karar doğrultusunda Windows test ekibindeki çalışan sayısını, çok ciddi miktarda azalttı. Yazılımcılara güvenmek yerine sanal makinelerde güncelleme testleri yapan şirket, böylelikle sorunların üstesinden gelebileceğine inanıyordu. Öte yandan Windows Insider kullanıcılarına da fazlasıyla güvenen şirket, güncelleme konusunda sorun yaşamayacağını düşünüyordu.

Ancak özellikle de son yıllarda giderek artan güncelleme sorunları, Microsoft'un itibarını ciddi anlamda zedeliyor. Kullanıcılar, Windows 10 güncellemeleri sonrasında yaşanan sorunlar nedeniyle Microsoft'u adeta ti'ye alıyorlar. Ancak bu durumun ilerleyen dönemlerde değişeceği, Microsoft'un hata ayıklamak için yeni çözüm arayışlarında olduğu iddia ediliyor. Bakalım Microsoft, kullanıcılarının gözündeki yerini iyileştirebilecek mi?