Microsoft'un geçtiğimiz günlerde yayınladığı Windows 10 20H2 güncellemesinde NTFS dosya sistemini bozan bir hata keşfedildi. "chkdsk" komutunun çalıştırılmasıyla ortaya çıkan bu hata, bilgisayarların açılmamasına neden oluyordu.

Microsoft, geçtiğimiz günlerde Windows kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınlamıştı. Windows 10 20H2 isimli bu güncelleme, işletim sistemine çeşitli performans iyileştirmesi ve yenilikler sunuyordu. Bugün ortaya çıkan bir bilgiye göre güncelleme bir de bir hatayı beraberinde getirmişti.

Hata, Alman kullanıcıların bulunduğu bir forumda bir yönetici tarafından keşfedildi. Bilgisayarları yeni Windows 10 20H2 sürümüne yükselten yönetici, cmd üzerinde 'chkdsk c: /f' komutunu uyguladıktan sonra bir sorunla karşılaştı. Komut çalıştırıldığında eninde sonunda bilgisayar mavi ekran veriyordu.

NTFS dosya sistemi bozuluyor:

Yöneticinin çalıştırdığı komut, C sürücüsü içindeki hataları tespit etmeye ve bunları gidermeye yarıyordu. Komut, çalıştırıldığı zaman "9" isimli bir dosyanın içinde birden fazla sorun buluyordu. Bunun yanı sıra MFT (Master File Table) BITMAP sınıfında da bir hata gösteriyordu.

Bilgisayar yeniden başlatıldığındaysa NTFS dosya sisteminin yüklenmesinde sorun yaşanıyor ve bilgisayarlar başlatılamıyordu. Yani "chkdsk" komutu, yeni güncellemenin ardından NTFS dosya sistemini bozar hale gelmişti. Hatanın nedeni ve ortaya çıkış nedenleriyse şu şekilde listelendi:

Windows 10 20H2 kurulu sistemler etkileniyor.

etkileniyor. Sorun SSD'leri etkiliyor .

. 8 Kasım'da yayınlanan KB4592438 güncellemesinin sorunun kaynağı gibi duruyor.

Sorunun başka hangi nedenlerden ve hangi koşullarda ortaya çıktığı şu an için bilinmiyor. Aynı şekilde sorunun tüm Windows 20H2 güncellemesinin yüklü olduğu sistemleri mi etkilediği de bilinmeyenler arasında. Bu nedenle yöneticilerin "chkdsk" komutunu kullanmadan önce Windows'un yedeğini almaları tavsiye ediliyor.