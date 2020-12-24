Windows 10'da Microsoft Word ve Outlook için Microsoft Editor adlı yeni bir dil bilgisi aracı hizmete sokuluyor. Bu araç yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanacak.

Pek çok kişi için yazı yazmak oldukça ciddi bir gerilim nedeni olabiliyor. Özellikle ciddiyeti yüksek yazışmalarda yazım hatası yapma korkusu pek çok kişinin çekingen davranmasına yol açabiliyor. Dil bilgisi kontrol araçları da bu noktada bilgisayar kullanıcılarının yardımına koşuyor.

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına Word ve Outlook uygulamalarında yardımcı olacak yeni bir araç geliştirdi. Microsoft Editor adı verilen bu araç, yapay zeka ve makine öğrenmesi yardımıyla dil bilgisi ve yazım hatalarını daha başarılı şekilde tespit edebilecek.

Daha iyi yazmak mümkün

Hali hazırda Google dokümanlar ve Microsoft Word'ün Windows 10 versiyonu gibi uygulamaların içinde dil bilgisi ve yazım kuralları kontrol araçları yer alıyor. Yeni araç ise yapay zeka ile kontroller yapacak ve yazdıklarınıza açıklık, resmilik, akıcılık gibi temellere dayalı düzeltmeler ve değişiklikler tavsiye edecek.

Bu özellik ayrıca hassas olabilecek jeopolitik referanslara dikkat çekecek ve genel olarak kullanıcılarının daha iyi bir yazar olmasını sağlayacak. Makine öğrenmesi ile de kendini geliştirmeye devam edecek.

Microsoft Editor aslında Word'ün çevrimiçi versiyonunda bir süredir bulunuyordu. Sonunda özelliği Word programında da görebileceğiz. Bu araç ilk olarak Microsoft'un Insider programındaki kişilere açıldı.

Microsoft Editor nasıl kullanılır?

Windows Latest'ta açıklandığı üzere Microsoft Editor, yazım hatalarını daha önce alıştığımız şekilde belirtecek. Ayrıca bir sözcüğü seçip Shift + F10 ya da Alt + Down tuşlarına bastığınızda sözcük tavsiyeleri gösterilecek. Bu tavsiyeler arasında eş anlamlı sözcükler ve anlamlar da yer alacak.

Ayrıca bu araç intihal kontrolü de yapacak. Böylece bir yazı yazdığınızda uygun şekilde alıntı yaptığınızdan ya da orijinal içeriğe çok da benzer bir yazı yazmadığınızdan emin olabileceksiniz. Insider programında yer alıyorsanız Microsoft Word'ün 13328.20000 kurulumunu çalıştırdığınızdan emin olun.