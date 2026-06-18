'Çift Kavramalı Şanzıman' Nedir, Diğer Şanzımanlardan Farkı Ne?

Çift kavramalı şanzıman nedir, diğer şanzımanlardan farkı ne? DSG, EDC, DCT ve PDK gibi sistemler hızlı geçişleriyle övülüyor fakat düşük hız karakteri ve kronik arızaları hâlâ tartışılıyor.

Bir dönem otomatik şanzıman denildiğinde akla yavaş geçişler ve yüksek yakıt tüketimi geliyordu. Çift kavramalı sistemler ise bu algıyı büyük ölçüde değiştirdi. Hızlı vites geçişleri, düşük tüketim ve sportif sürüş hissi sayesinde kısa sürede otomobil dünyasının en çok konuşulan teknolojilerinden biri hâline geldi.

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Bugün DSG, EDC, Powershift, DCT veya PDK gibi isimlerle karşımıza çıkan çift kavramalı şanzımanlar birçok markada kullanılıyor. Volkswagen Grubu DSG adını tercih ederken Renault EDC, Hyundai DCT, Porsche ise PDK ismini kullanıyor. Temel çalışma mantığı ise büyük ölçüde aynı ilerliyor. Çift kavramalı sistemler manuel şanzımanın verimliliğini otomatik konforuyla birleştirmek için geliştirildi. Özellikle performanslı araçlarda güç aktarımını kesmeden vites değiştirebilmesi büyük avantaj sağladı. Fakat bu sistem yalnızca hız avantajıyla gündeme gelmedi. Aynı zamanda kronik arızaları, düşük hız karakteri ve bakım maliyetleriyle de uzun yıllardır tartışılıyor.

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Çift kavramalı şanzıman nasıl çalışıyor?

Sistemin temel farkı adından geliyor. Şanzımanın içinde iki ayrı kavrama bulunuyor.

Bir kavrama tek sayılı vitesleri yönetiyor;

1

3

5

7

Diğer kavrama ise çift sayılı vitesleri hazırlıyor;

2

4

6

Araç bir viteste ilerlerken sonraki vites arka planda hazır bekliyor. Bu sayede geçiş sırasında ciddi zaman kaybı oluşmuyor. Örneğin araç 2. viteste ilerlerken sistem 3. vitesi önceden hazırlıyor. Geçiş anında yalnızca kavrama değişiyor ve güç aktarımı neredeyse kesilmiyor. Bu yapı çift kavramalı sistemlerin en güçlü tarafını oluşturuyor çünkü klasik otomatiklere göre çok daha hızlı geçiş sağlayabiliyor. Özellikle performanslı kullanımda bu fark net şekilde hissediliyor.

Neden bu kadar hızlı hissediliyor?

Çift kavramalı sistemlerin popüler olmasının en büyük sebebi sürüş hissi oldu. Özellikle gaz tepkileri ve geçiş hızları birçok sürücüyü etkiledi. Klasik otomatiklerde tork konvertörü nedeniyle küçük gecikme oluşabiliyor. Çift kavramalı sistemlerde ise mekanik bağlantı daha direkt çalışıyor.

Bu yüzden:

Gaz tepkisi daha hızlı hissediliyor

Geçişler daha kısa sürüyor

Güç aktarımı daha kesintisiz ilerliyor

Yakıt tüketimi düşebiliyor

Sportif kullanımda araç daha canlı davranıyor. Porsche PDK sistemi bunun en başarılı örneklerinden biri kabul ediliyor. Hem günlük kullanım konforu hem pist performansı aynı anda sunulabiliyor. Volkswagen DSG sistemleri de uzun yıllar bu hız avantajıyla büyük ilgi gördü.

Kuru kavrama ve islak kavrama farkı ne?

Çift kavramalı sistemlerde en önemli ayrımlardan biri kavrama yapısında ortaya çıkıyor. Kuru kavrama sistemlerde kavrama seti doğrudan hava ile çalışıyor. Yağ banyosu kullanılmıyor.

Avantajları:

Daha düşük sürtünme kaybı

Daha iyi yakıt ekonomisi

Daha hafif yapı

Fakat yoğun trafikte daha fazla ısınabiliyor.Özellikle düşük hacimli araçlarda kullanılan kuru kavrama DSG sistemleri trafikte aşırı sıcaklık nedeniyle eleştirildi. Islak kavrama sistemlerde ise kavrama yağı kullanılıyor.

Avantajları:

Daha yüksek tork dayanımı

Daha stabil sıcaklık yönetimi

Sert kullanımda daha güçlü yapı

Fakat bakım maliyeti daha yüksek olabiliyor. Bu yüzden performanslı araçlarda genelde ıslak kavrama tercih ediliyor.

Çift kavramalı şanzımanların en tartışmalı tarafı

Çift kavramalı sistemler hız konusunda övgü alsa da düşük hız davranışı yıllardır tartışılıyor. Özellikle şehir içi trafikte bazı araçlarda:

Titreme

Kararsız kalkış

Silkelenme

Yavaş manevrada sertlik hissedilebiliyor.

Bunun temel nedeni sistemin manuel mantığa yakın çalışması. Araç düşük hızda sürekli kavrama açıp kapatıyor. Özellikle yoğun dur-kalk trafikte bu yapı daha belirgin hissediliyor. Bazı kullanıcılar ilk kullanımda şanzımanın arızalı olduğunu bile düşünebiliyor. Yeni nesil yazılımlarla bu karakter yumuşatılmaya çalışıldı fakat tamamen ortadan kalkmış değil. Çift kavramalı sistemlerin kötü ün kazanmasının temel nedeni bazı erken nesil şanzımanlarda yaşanan problemler oldu. Özellikle:

DSG mekatronik arızaları

Powershift kavrama sorunları

Kuru kavrama aşınması uzun süre gündemde kaldı.

Modern sistemlerde ciddi geliştirmeler yapılsa da kullanıcıların aklındaki soru hâlâ aynı: “Uzun ömürlü mü?” Gerçekte burada kullanım tarzı büyük önem taşıyor.

Çift kavramalı şanzıman nasıl kullanılmalı?

Bu sistemler kullanım alışkanlığına oldukça hassas çalışıyor. Özellikle şu davranışlar şanzımanı daha fazla yorabiliyor:

Rampada gazla araç tutmak

Sürekli creep hareketi yapmak

Ani kalkışlar

Aracı tam durmadan geri vitese almak

Yoğun trafikte kavrama sistemi sürekli çalıştığı için aşınma hızlanabiliyor. Düzenli yağ bakımı da büyük önem taşıyor. Özellikle ıslak kavramalı sistemlerde yağ kalitesi geçiş karakterini doğrudan etkiliyor.

Çift kavramalı sistemler hâlâ çok tercih ediliyor

Tüm tartışmalara rağmen çift kavramalı şanzımanlar hâlâ otomobil dünyasının en popüler sistemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Çünkü sunduğu avantajlar oldukça güçlü:

Hızlı geçiş

Düşük tüketim

Sportif sürüş hissi

Yüksek verimlilik

Bu yüzden performans odaklı birçok marka çift kavramalı sistemlerden vazgeçmiş değil.

Bugün otomatik şanzıman tercih edecek kullanıcıların büyük kısmı artık yalnızca markaya değil, kullanılan şanzıman tipine de dikkat ediyor. Çünkü çift kavramalı sistemler doğru araçta oldukça keyifli deneyim sunabiliyor, yanlış kullanımda ise ciddi masraf çıkarabiliyor. Özellikle ikinci el piyasasında DSG, EDC ve DCT gibi sistemler hakkındaki kullanıcı yorumları hâlâ en çok tartışılan başlıklar arasında yer alıyor.