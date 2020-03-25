Mercedes-Benz’in 50 Yıllık Harika Konsept Otomobili C111-II

Otomobil üreticilerinin zaman zaman çok göz alıcı konseptler yapsalar da üretime geçmediklerini biliyoruz. Otomobil sevenlerin tadı damağında kalan araçlar arasında yer alan Mercedes-Benz C111-II, 50 yaşına bastı.

Her otomobil fuarında konsept otomobiller sergilenir. Bu otomobillerden bazıları üretime geçer, bazıları ise beklenen ilgiyi görmez. Bazıları sadece firmaların vizyonunu sergiler. Çok nadiren de olsa bazı konsept araçlar çok büyük ilgi görür ancak üretime girmez.

Üretilmediği halde meşhur olan konsept otomobillerin başında muhtemelen, bir dönem Batmobile olarak da bilinen Lincoln Futura geliyor. Otomobil meraklılarının unutamadığı araçlardan biri de Mercedes-Benz’in 1970’de karşımıza çıkardığı C111-II modeli oldu.

İhtiyar delikanlı hâlâ göz alıcı

Mercedes-Benz ilk olarak 1969 yılındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda orijinal C111’i tanıtmıştı. Ondan aylar sonra, 1970 Cenevre Otomobil Fuarı’nda C111-II karşımıza çıkmıştı. Bu göz alıcı aracın onlarca fotoğrafı bulunuyor.

Bu modelle ilgili muhtemelen en çok merak edilen şey, Alman devinin aracı neden hiçbir zaman seri üretime geçirmediğidir. Bruno Sacco’nun imzasını taşıyan, yukarı açılan kapılara sahip turuncu ve siyah araç, döneminin en üst düzey tasarımlarından biriydi.

Otomobilin asla üretilmemiş olmasında 1955 yılında Le Mans yarışlarında yaşanan kazanın etkili olduğu biliniyor. 1955’te Le Mans yarışlarında Austin-Healey’in birine bir Mercedes arkadan çarpıp aracı seyircilerin üzerine savurarak 84 kişinin ölümüne, 180 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Daimler, o olaydan sonra spor otomobil fikrinden oldukça uzaklaşmış ve sadece rüya araçlar yapmaya karar vermişti.

Bir diğer alternatif ise firmaların o dönemde pasif güvenlik önlemleri almaya başlamış olması. Belli kıstasları karşılayamaması, C111-II modelini yollarda görmeme nedenimiz, o dönemde belirlenen şartlara erişememiş olmaları olabilir. Zira bu model için Daimler’in Stuttgart’taki merkezine gerçek anlamda boş çekler gönderiliyordu.

1970’lerde 300 km hız

C111-II, 1970’ler için oldukça iyi bir otomobil olacaktı. Aracın dört rotoru (motorun dönen parçası) olacaktı ve beygir gücü de 345 beygire dönecekti. Aracın 0’dan 100’e çıkma süresi 5 saniyenin altındaydı ve saatte 300 kilometre hıza erişebiliyordu.

C111-II ile Daimler’in harcadığı fırsata bir de şöyle bakalım: C111 için çalışmalar başladığında amaç “küçük, makul fiyatlı bir spor araba üretmek” idi. Aynı amacı güden bir diğer otomobil, Ford Mustang bugün bir efsane olarak anılıyor.

Tamamen bilgisayarda tasarlanan ilk Mercedes modeli olan C111, 1970 yılı gelene kadar çok daha gelişti ve aerodinamik açıdan ilerledi.. Rotor kullanan otomobillerin verimsiz yapısı daha sonraki dönemlerde de C111-II görmemizin önüne geçti. Otomobil, mazide bir hoş anı olarak kaldı.