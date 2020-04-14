Çiftlik Hayvanlarıyla Video Konferans: Goat 2 Meeting

Silikon Vadisi'ndeki bir şirket, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan çalışanları çiftlik hayatıyla bir araya getiren bir proje ortaya koydu. Goat 2 Meeting, insanların hayvanlarla birlikte video konferans yapabilmelerini sağlıyor.

Silikon Vadisi'ndeki bir çiftlik, doğal hayatı ve hayvanları özleyenler için ilginç bir proje geliştirdi. Çiftlik, dünyanın dört bir yanındaki uzaktan çalışan insanlar için Zoom görüşmelerine ve görüntülü sohbetlere hayvanları katarak monotonluğu kırmayı hedefliyor.

Sweet Farm adlı çiftlik, 100 dolardan daha düşük bir ücret karşılığında keçi, lama gibi çiftlik hayvanlarıyla görüntülü arama yapabilmeyi sağlıyor. Goat 2 Meeting adı verilen proje, insanların çiftlik hayvanlarını mesai saatlerine ve kurumsal konferans çağrılarına getirebilmelerini sağlıyor.

Çiftlik hayvanlarıyla video konferans

Sweet Farm'ın ortak kurucusu Anna Sweet, Goat 2 Meeting projesi mart ayında başladığından bu yana 300'den fazla talep geldiğini açıkladı. Sweet Farm'ın hayvanları şimdiye kadar dünyanın ileri gelen şirketleri ve bazı teknoloji girişimcilerinin toplantılarında yer aldı.

İnsanlar, 65 ila 250 dolar arasında ödeme yaparak keçiler, koyunlar, domuzlar, inekler, hindiler ve lamalar da dahil olmak üzere hayvanlarla görüntülü arama yoluyla etkileşim kurabiliyorlar. Ayrıca 65 dolara 6 katılımcıya kadar 20 dakikalık bir çiftlik turu da yapılabiliyor. Daha yüksek katılımcılı bir toplantı için 10 dakikalık bir konferansa 100 dolar, 25 dakikalık bir sanal tura 250 dolarlık fiyat veriliyor.

Anna Sweet, Sweet Farm'ı kar amacı gütmeyen bir hayvan barınağı olarak kurdu. Çiftlik genellikle ziyaretçiler tarafından finanse ediliyordu, ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu olanaksız hale geldi. Goat 2 Meeting, Sweet Farm'ın gelirlerini artırmak için hayata geçirildi. Sweet Farm, ayrıca okullara ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara ücretsiz sanal geziler de sunuyor. Goat 2 Meeting'e rezervasyon yapmak isteyenler, Sweet Farm'ın web sitesinde form doldurarak başvurabiliyorlar.