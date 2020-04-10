Bir Yatırımcı, Zoom ile Bir Yılda 2,15 Milyar Dolar Kazandı

Son günlerin en fazla tartışılan uygulamalarından olan Zoom, tüm yaşananlara rağmen yatırımcılarının yüzünü güldürüyor. Zoom’a yatırım yapan 91 yaşındaki bir yatırımcı, Zoom sayesinde 2.15 milyar dolar kazandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan çalışma modeline geçilmesi ve okullardan uzaktan eğitim başlaması, video konferans uygulamalarının yoğun bir şekilde kullanılmasına neden oldu. Yoğun bir ilgi olan video konferans uygulamalar, artan taleple birlikte değerlerine değer katmaya başladılar.

Yatırımcılarına en fazla kazandıran uygulamalar arasında, son günlerde isminden fazlaca bahsettiren Zoom da bulunuyor. Özellikle uzaktan eğitim uygulamalarında yoğun bir şekilde kullanılmaya devam eden Zoom, hızlı bir şekilde değer kazanmaya devam ediyor.

Bloomberg’de yer alan bir habere göre Zoom’a yatırım yapan 91 yaşındaki Hong Konglu milyarder Li Ka-shing’in 850 milyon dolara aldığı Zoom hisseleri, bir yıl içinde 3 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Zoom’un hisselerindeki büyük artışla Ka-Shing, toplamda 2.15 milyar dolar kazanmış oldu.

Zoom’un yatırımcıları ile beraber Zoom’un kurucusu Eric Yuan da servetine servet katmaya devam ediyor. Zoom’un yaşadığı değer artışı, Yuan’ın servetinin 2.9 milyar artarak 6.5 milyar dolar seviyesine ulaşmasına neden oldu. Yuan, 6.5 milyar dolar servetiyle en zengin insanlar listesinde de 245. sıraya yükseldi.

Zoom en fazla indirilen uygulamalar arasına girdi

Yaşanan saldırı vakaları nedeniyle ismi gündemden düşmeyen Zoom, toplamda 20 milyon indirmeye ulaşarak TikTok’un ardından son dönemde akıllı cihazlara en fazla indirilen uygulamalar listesinde ikinci sıraya yükseldi.

Zoom, bir taraftan değer kazanırken diğer taraftan da yaşanan güvenlik çekinceleri nedeniyle birçok ülkede yasaklanıyor. Son olarak Singapur’da yaşanan bir olayın ardından Singapur Milli Eğitim Bakanlığı, video konferans uygulamasının uzaktan eğitim uygulamasında kullanılmasını geçici olarak yasakladı.