Bilim insanları, Hint Okyanusu'ndaki Ningaloo Kanyonu'nda 120 metre uzunluğunda bir deniz canlısına rastladı. Keşfedilen canlı, devasa uzunluğuyla dünyanın en uzun hayvanı olarak tanımlandı.

Bilim insanlarının Batı Avustralya kıyılarında keşfettiği dev bir deniz canlısı şimdiye kadar keşfedilen en uzun hayvan olarak adlandırıldı. Schimdt Okyanus Enstitüsü (SOI) Araştırma Gemisinde çalışan araştırmacılar, canlıyı derin denizlerde uzaktan kontrol ettikleri bir araçla keşif yaparken buldu.

Araştırma ekibi, organizmanın Batı Avustralya kıyılarında garip, bilinmeyen bir beslenme konumunda bulunduğunu ve göründüğünden çok daha büyük olduğunu söyledi. 'sifonofor Apolemia' olarak adlandırılan canlı, denizanası ve mercanlarla ilişkili bir tür gibi görünüyor.

Dünyanın en uzun hayvanı yaklaşık 120 metre uzunluğunda

Sifonofor, denizanasından farklı olarak tek bir canlı oluşturmak için bir araya gelen binlerce tekil, özelleşmiş klondan oluşuyor. Binlerce küçük klondan oluşan yırtıcı sualtı kolonileri olan sifonofor, çeşitli deniz hayvanları ve balıkları avlıyor.

Ekip, içten dışa sarmal yapıda olan organizmanın dış çapının 15 metre, çevre uzunluğunun 50 metre olduğunu belirtiyor. Canlının toplam uzunluğunun ise yaklaşık 120 metre olduğu tahmin ediliyor. Eğer bu tahmin doğruysa, bu sifonofor şimdiye kadarki en büyük canlı olarak kayıtlara geçecek.

SOI, keşfedilen canlının bir videosunu şu ifadelerle paylaştı: "Ningaloo Kanyonunda kaydedilen bu güzel, dev siphonophore Apolemia'ya göz atın. UFO benzeri bir beslenme duruşunda kaydedilen bu canlının dünyanın en büyük canlısı olması muhtemel görünüyor."

Dünyanın en uzun hayvanı sifonofor Apolemia: