Çıkış Tarihi Ertelenerek Rekor Kıran 10 Video Oyunu

Oyun geliştiricileri, yılın belli dönemlerinde düzenlenen fuarlarda oyun dünyasını heyecanlandıran bazı duyurularda bulunsalar da bunlardan bazıları zamanında gerçekleşirken bazılarıysa uzun süre ertelenebiliyor. Bu haberimizde aldıkları ertelemelerle rekor kıran oyunları bir araya getirdik. Gelin bu oyunlara daha yakından bakalım.

Her geçen gün daha da büyüyerek dev bir endüstri hâline gelen video oyun dünyası, her yıl birçok duyuruya ev sahipliği yapıyor. Dev firmaların geliştirdiklerinden bağımsız geliştiricilerin yayınladıklarına kadar sayısız oyunu içinde barındıran oyun dünyası, zaman zaman da bazı erteleme kararlarıyla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihini ertelediğini açıklayan CD Projekt Red, bu erteleme kararlarının son öznesi olarak karşımıza çıkıyor. CD Projekt Red gibi birçok firma da aldığı erteleme kararlarıyla hâlâ hafızalarda yer ediniyor. Gelin ertelenme konusunda rekor kıran bu oyunlara daha yakından bakalım.

10. Mighty No. 9

Fikri olan birinin yatırımcılardan destek toplayabilmesi için açılan bir platform olan Kickstarter, belki de Mighty No. 9 kadar ilginç bir projeyle bir daha karşılaşmayacak. 2013 yılında Kickstarter'da duyurulan oyun, birçok yatırımcıdan destek alıp kısa sürede hedefini geçmesine rağmen geliştirici ekibin geliştirebileceğinden daha karmaşık bir oyun kurma çabasından dolayı birçok kez ertelendi. 2016 yılında nihayet çıkış yapan Mighty No. 9'da birçok sorunla karşılaşıldı ve yatırımcılar paralarını geri istediler. Geliştirici Keiji Inafune ise durumun, oyunun hiç olmamasından daha iyi olduğunu söyledi.

9. S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

İlk olarak 2001 yılında duyurulan S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl, geliştirici ekibin geliştirmeye devam edeceği 3 RPG FPS oyunundan biriydi. Ne yazık ki geliştirme süreci istenildiği gibi gitmedi ve oyunun çıkışı defalarca kez ertelendi. 2003 yılında alfa sürümü yayınlanan oyun, çok tepki aldı ve geliştiriciler birçok şeyi değiştirmek zorunda kaldılar. Oyunun tam sürümü ise duyurudan tam 6 yıl sonra, yani 2007 yılında, oyuncularla buluştu.

8. Bloodstained: Ritual of the Night

Castlevania'nın yapımcısı Koji Igarashi tarafından 2015 yılında Kickstarter projesi olarak duyurulan Bloodstained: Ritual of the Night, o dönem yatırımcıların dikkatini çekmeyi başarmıştı. Oldukça çalkantılı bir geliştirme sürecini geride bırakan oyun, 18 Haziran 2019 tarihinde yayınlanmış olsa da hataları hâlâ birçok oyuncu tarafından şikâyet konusu hâline geliyor.

7. Too Human

1999'da yayınlanması planlanan fakat Silicon Knights'ın 2008 yılında piyasaya sunduğu aksiyon/macera oyunu Too Human, geliştirme sürecindeki ertelemelerle oyuncuları çileden çıkartmıştı. Too Human oyununu Epic Games'in geliştirdiği Unreal 3 motorunun lisanssız bir versiyonunu kullanarak geliştirdiği için tazminat ödemekle cezalandırılan Silicon Knights, bu konuda da ağır bir maddi yükümlülüğün altında kalmıştı.

6. Team Fortress 2

1999 yılının E3 oyun fuarında bir demosu gösterilen Team Fortress 2, gelişim sürecinde birçok erteleme gördü ve defalarca kez değişikliğe uğradı. Adeta baştan tasarlanan oyun, 10 Ekim 2007 tarihinde piyasaya sürüldü. Oyuncularsa o dönem beklediklerine değdiğini söylüyorlardı.

5. Diablo III

2000 yılında piyasaya sürülen Diablo II'nin hemen ardından geliştirilmeye başlanan Diablo III, ilk olarak 2008'de yayınlanacaktı ancak geliştirici şirket oyunu tam 12 yıl sonra, yani 2012 yılında, piyasaya sürebildi. Çıkışının ardından sunucu sorunları dâhil birçok problemle karşılaşılan oyun, belki de oyun dünyasının en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

4. Prey (2017)

2006 yılında yayınlanan ilk oyundan kısa bir süre duyurulan Prey 2, Human Head tarafından geliştirilen açık dünya bir RPG oyunu olacaktı fakat Bethesda oyunun fikri mülkiyet haklarını 2011'de satın alınca işler değişti. Yeniden çalışmalara başlayan Bethesda'nın oyunu 2016 yılında piyasaya sürmesi bekleniyordu ancak çıkış ne yazık ki 2017 yılına kaldı.

3. Duke Nukem Forever

İlk olarak 1997 yılında duyurulan Duke Nukem Forever, belki de tarihteki en sancılı geliştirme süreçlerinden birini geride bıraktıktan sonra çıkış yapabildi. Sayısız ertelemenin yapıldığı oyunda geliştiricilerin en zorlandığı konu, gelişen oyun teknolojilerine ayak uydurmaktı. 1990'lı yılların sonlarında yayınlanmış olsa başarılı olabilecek olan Duke Nukem Forever, 2011 yılında piyasaya sürüldüğünde hedeflenen başarıyı yakalayamamıştı.

2. Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, aslında bu listenin en taze örneklerinden biri. Bir CD Projekt Red oyunu olan Cyberpunk 2077, bilindiği gibi 5 ay daha ertelendi. Daha önce The Witcher 3'te de erteleme kararı almış olan şirketin bu kararı, daha iyi bir oyunun ortaya çıkmasını sağlayabilir ancak alınacak yeni bir erteleme kararı oyuncuları daha da üzebilir. Sürecin işleyişini zaman içinde hep birlikte göreceğiz.

1. Dead Island 2

Dead Island 2 de oyuncular için en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak karşımıza çıkıyor çünkü geliştirici Deep Silver, oyunu 2014'te duyurmasına rağmen hâlâ Dead Island 2'yi yayınlamadı. Oyunun hâlihazırda geliştirilmekte olduğunu söyleyen Deep Silver'ın oyunu ne zaman yayınlayacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz.

Bonus: Mount&Blade II: Bannerlord

Konu erteleme olunca Mount&Blade II: Bannerlord'un olmadığı bir liste düşünülemezdi. Bir neslin beklerken büyüdüğü Mount&Blade II: Bannerlord, ilk olarak 27 Eylül 2012'de yayınlanan tanıtım görüntüleriyle duyurulmuştu. Türk firması TaleWorlds'ün geliştirdiği bu oyun, yılların ardından nihayet geçen yıl çıkış tarihiyle karşımıza çıktı ve 2020 yılının mart ayında yayınlanması bekleniyor. Şu an Steam'de erken erişimde olan oyunun sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Çıkış tarihlerindeki ertelemelerle rekor kıran oyunları listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Siz de yıllarca beklediğiniz oyunları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Oyunlar hakkındaki içeriklerimizi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.