Çin polisi ve gümrük yetkilileri, Hong Kong'da kaçakçılık operasyonu yaptı. Toplamda 3,2 milyon dolarlık kaçak ürüne el koyan polis, içinde iPad ve MacBook'ların da bulunduğu 1 milyon dolar değerin üzerindeki Apple ürünlerini de yakaladı.

Çin polisi ve Hong Kong gümrüğü, kent tarihindeki en büyük elektronik ürün kaçakçılıklarından birini ortaya çıkardı. Yapılan açıklamaya göre polis, Hong Kong'dan Çin ana karasına doğru yola çıkan bir kargo gemisinde 3,2 milyon dolarlık kaçak ürün ele geçirdi.

3 kişinin gözaltına alındığı olayda içinde iPhone, iPad, Apple Watch ve MacBook gibi ürünlerin de bulunduğu 1 milyon doların üzerindeki Apple ürünleri de ele geçirildi. Kaçak ürünlerin 5 Şubat'ta başlayacak Çin Yeni Yılı için gönderildiği belirtiliyor. Bir güvenlik görevlisi, ürünlerden bazılarının yepyeni ve son model olduğuna dikkat çekiyor.

Kaçakçılık yüksek vergilerle birlikte artıyor

Çarşamba gecesi yapılan operasyona polis ve gümrük görevlileri 2 aydır hazırlanıyordu. Operasyonda gözaltına alınan ve yaşları 34 ila 38 arasında değişen 3 kişinin Çin ana karasından olduğu tespit edildi. Baskının ardından polis merkezine götürülen kargo gemisinde, araştırmalar sonucu gizli bir bölme bulundu. Bu bölmede toplam 65 kutu kaçak ürün taşındığı ortaya çıktı.

Kaçırılan ürünler arasında 1 milyon 200 bin dolarlık RAM'ler, 750 bin dolarlık CPU'lar ve Çin'e özgü bir yiyecek olan 45 bin dolarlık kuş yuvaları da yer alıyor. Gümrük yetkilileri, operasyonda ele geçirilen ürünlerin son 2 yılda ele geçirilen en büyük miktar olduğunu belirtiyor. Kaçakçılıktaki artış, Çin ana karasındaki yüksek vergiler nedeniyle ortaya çıkıyor. Yüzde 17'ye kadar varan katma değer vergisi, kaçakçılığı artıran en büyük unsurlardan birisi.

Hong Kong'da bildirilmemiş kargoları kente sokmak ya da kentten çıkarmak ağır ceza gerektiren bir suç. Bu suçu işleyenler 7 yıl hapis ve 250 bin dolar para cezasına çarptırılıyor. Geçen ağustos ayında da 1,5 milyon dolarlık kaçak ürüne el koyulmuştu. Geçen kasım ayında, Hong Kong gümrüğü 540 ton ağırlığında ve yaklaşık 6,5 milyon dolar değerinde donmuş ete el koymasıyla gündeme gelmişti.