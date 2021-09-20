Çin hükümeti, TikTok gibi sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki negatif etkisi nedeniyle platformlara zaman sınırlaması getirmeye karar vermiş, çocukların sadece "kimliği doğrulanmış hesaplarla" uygulamalara girebileceğini açıklamıştı. Yeni yasalara ve hükümetin baskısına daha fazla dayanamayan TikTok, Çin'de Douyin adı altında kullanılan platforma çocuklar için zaman sınırlaması getirildiğini açıkladı.

Çin hükümeti, uzun bir süredir "zararlı" olarak tanımladığı sosyal medya platformlarında gençlerin geçirdiği süreye müdahale etmek istiyordu. Hatta geçtiğimiz aylarda Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi, 18 yaşından küçüklerin sadece Cuma ve hafta sonları interneti kullanmasına izin verdiğini gösteren yeni kurallarını tüm vatandaşlarıyla paylaşmıştı.

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, Çin hükümetinin vermiş olduğu bu karara yönelik yeni bir adım attı ve platformun Çin'de kullanılan versiyonu olan Douyin'e 14 yaşından küçükler için sınırlama getirdiklerini açıkladı.

14 yaşından küçükler, Douyin'i kullanmak için kimliklerini doğrulamak zorunda

TikTok'un ana şirketi olan ByteDance'in paylaştığı blog yazısına göre bundan sonra Çin'de yaşayan 14 yaşından küçükler, Douyin'i sadece sabah 06.00 akşam 22.00 arasında kullanabilecek. Aynı zamanda gençlerin bu platformda daha kaliteli vakit geçirmesini istediklerini ve bu sebeple gençler için ayrı bir mod sunacağını belirten ByteDance, bu mod içerisinde popüler bilim deneylerl, müze ve galeri sergileri gibi eğitim odaklı içeriklerin yer alacağını dile getirdi.

14 yaşından küçüklerin sabah 06.00 akşam 22.00 arası Douyin'i kullanması için ayrı bir şart daha bulunuyor. ByteDance, 14 yaş altı tüm kullanıcıların kimlik bilgilerini doğrulamaları gerektiğini, anonim veya sahte hesap ile uygulamaya giriş yapılamayacağını dile getirdi. ByteDance, çocukların kimlik bilgilerini kolayca doğrulayabilmeleri için ebeveynlere çocuklarına yardımcı olmaları gerektiğine dair çağrıda bulundu.