Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Çin, Gömme Kapı Kolu Nedeniyle 3 Milyon Tesla'yı Geri Çağırdı, Avrupa'da Tık Yok: İşte Yaşananlar

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Çin, 3 milyondan fazla Tesla dahil 4,3 milyon aracı gömme kapı kolları nedeniyle geri çağırdı.

Çin, Gömme Kapı Kolu Nedeniyle 3 Milyon Tesla'yı Geri Çağırdı, Avrupa'da Tık Yok: İşte Yaşananlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomotiv dünyasında son yıllarda aerodinamik avantaj sağlayan gömme kapı kolları hayatımıza girmeye başlamıştı. Ancak bu tasarım tercihi şu anda büyük bir olayın kaynağı oldu. Çin yönetimi, elektrik sisteminin çökmesi durumunda yolcuların araç içinde mahsur kalması riskine karşı Tesla ve sekiz diğer üreticiyi kapsayan 4,3 milyon araçlık devasa bir geri çağırma kararı aldı.

Kararın yaklaşık 3 milyonluk kısmını tek başına Tesla oluşturuyor ve bu hamle, Çin tarihinin en büyük koordineli geri çağırma operasyonu olarak kayıtlara geçiyor. İlginç olan şey ise Avrupa’nın bu konuda hamle yapmaması.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Çin, Gömme Kapı Kolu Nedeniyle 3 Milyon Tesla'yı Geri Çağırdı, Avrupa'da Tık Yok: İşte Yaşananlar
tel

Avrupa, gömme kapı kollarının risk oluşturmadığını düşünüyor

tel

Diğer taraftan, Avrupa pazarındaki Tesla güvenliğini denetleyen Hollanda Karayolu Taşımacılığı Dairesi (RDW), 26 Ağustos’ta yaptığı açıklamada kıta genelinde gömme kapı kolları nedeniyle herhangi bir geri çağırma planlanmadığını ifade etti.

Gömme ve elektronik kapı kolları, araç seyir hâlindeyken rüzgar direncini azaltmak ve menzili ufak da olsa artırmak için gövdeye sıfır katlanır. Ancak kaza anında ana akünün veya düşük voltajlı sistemin hasar görmesi durumunda bu mekanizmalar dışarıdan ya da içeriden manuel bir müdahale olmadan çalışmaz hâle gelebilir.

RDW tarafından belirlenen güvenlik kriterine göre bir elektrik arızası/kesintisi yaşandığında bir kapının araç içinde kalan yolcu tarafından "sezgisel olarak ve hiçbir alete ihtiyaç duyulmadan" açılabilmesi gerekiyor. Hollandalı denetçi kurum, gömme kapı kollarının kendi başına bir problem teşkil etmediğini, acil durum mekanizmasının sorunsuz çalışması hâlinde tasarımın onay alacağını vurguluyor. RDW, Reuters’a yaptığı açıklamada durumu "yakından takip ettiklerini" söylese de resmi bir soruşturma açılıp açılmadığı konusunda bilgi vermekten kaçındı.

Avrupa bekle-gör politikasını sürdürürken Çin’den büyük adımlar geldi. Çin’de yürürlüğe girecek yeni yasalarla 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren satılacak yeni araçlarda tamamen gizli veya gömme kapı kollarının kullanımı yasaklanacak. Bu tarihten sonra üretilen araçların hem iç hem de dış kısımlarında mekanik kapı kollarının bulunması ve acil durum tahliye mekanizmalarını gösteren belirgin etiketlerin yer alması zorunlu kılınacak.

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

200 Bin Kilometreyi Devirmiş Olsa Bile Alınabilecek Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometreyi Devirmiş Olsa Bile Alınabilecek Benzinli Motorlar

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Toyota'nın Türkiye'de Satmadığı Mükemmel Otomobiller

Toyota'nın Türkiye'de Satmadığı Mükemmel Otomobiller

1-1.5 Milyon TL Arasına Alınabilecek En İyi Arabalar: Premium, Sıfır, İkinci El...

1-1.5 Milyon TL Arasına Alınabilecek En İyi Arabalar: Premium, Sıfır, İkinci El...

Tesla Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com