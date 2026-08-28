Çin, 3 milyondan fazla Tesla dahil 4,3 milyon aracı gömme kapı kolları nedeniyle geri çağırdı.

Otomotiv dünyasında son yıllarda aerodinamik avantaj sağlayan gömme kapı kolları hayatımıza girmeye başlamıştı. Ancak bu tasarım tercihi şu anda büyük bir olayın kaynağı oldu. Çin yönetimi, elektrik sisteminin çökmesi durumunda yolcuların araç içinde mahsur kalması riskine karşı Tesla ve sekiz diğer üreticiyi kapsayan 4,3 milyon araçlık devasa bir geri çağırma kararı aldı.

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Kararın yaklaşık 3 milyonluk kısmını tek başına Tesla oluşturuyor ve bu hamle, Çin tarihinin en büyük koordineli geri çağırma operasyonu olarak kayıtlara geçiyor. İlginç olan şey ise Avrupa’nın bu konuda hamle yapmaması.

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Avrupa, gömme kapı kollarının risk oluşturmadığını düşünüyor

Diğer taraftan, Avrupa pazarındaki Tesla güvenliğini denetleyen Hollanda Karayolu Taşımacılığı Dairesi (RDW), 26 Ağustos’ta yaptığı açıklamada kıta genelinde gömme kapı kolları nedeniyle herhangi bir geri çağırma planlanmadığını ifade etti.

Gömme ve elektronik kapı kolları, araç seyir hâlindeyken rüzgar direncini azaltmak ve menzili ufak da olsa artırmak için gövdeye sıfır katlanır. Ancak kaza anında ana akünün veya düşük voltajlı sistemin hasar görmesi durumunda bu mekanizmalar dışarıdan ya da içeriden manuel bir müdahale olmadan çalışmaz hâle gelebilir.

RDW tarafından belirlenen güvenlik kriterine göre bir elektrik arızası/kesintisi yaşandığında bir kapının araç içinde kalan yolcu tarafından "sezgisel olarak ve hiçbir alete ihtiyaç duyulmadan" açılabilmesi gerekiyor. Hollandalı denetçi kurum, gömme kapı kollarının kendi başına bir problem teşkil etmediğini, acil durum mekanizmasının sorunsuz çalışması hâlinde tasarımın onay alacağını vurguluyor. RDW, Reuters’a yaptığı açıklamada durumu "yakından takip ettiklerini" söylese de resmi bir soruşturma açılıp açılmadığı konusunda bilgi vermekten kaçındı.

Avrupa bekle-gör politikasını sürdürürken Çin’den büyük adımlar geldi. Çin’de yürürlüğe girecek yeni yasalarla 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren satılacak yeni araçlarda tamamen gizli veya gömme kapı kollarının kullanımı yasaklanacak. Bu tarihten sonra üretilen araçların hem iç hem de dış kısımlarında mekanik kapı kollarının bulunması ve acil durum tahliye mekanizmalarını gösteren belirgin etiketlerin yer alması zorunlu kılınacak.