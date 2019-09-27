Şehir izleme kameraları, her geçen gün teknolojik olarak gelişme gösteriyor. Bu alanda kurduğu sistemle dikkat çeken Çin, sokakta yürüyen on binlerce kişinin tek tek yüzlerini ayırt edebilen, tam 500 MP'lik bir kamera geliştirdi.

Londra, yıllar boyunca dünyadaki en iyi şehir kameralarına sahipti ancak şimdi Londra’nın kameralarını geride bırakan şehirler var. Çin, son zamanlarda güvenlik konusunda yaptığı atılımlara şehir kameralarını güncellemeyi de ekledi. Pekin ve Chongging şehrindeki kameralar, Londra’yı artık üçüncü sıraya oturttu. Çin’deki bu kameralar, fiziksel olarak çokluğuyla değil mevcut çözünürlüğüyle zirveye yerleşti.

Geçen hafta düzenlenen Çin Uluslararası Sanayi Fuarı’nda ilk defa gösterilen sistem için bilim insanları, kameranın on binlerce kişinin olduğu bir ortamda herkesin yüz ayrıntılarını yakalama kapasitesine sahip olduğunu belirttiler. Bu kamera sistemi, bulut depolamayı kullanıyor ve tam 500 MP çözünürlüğe sahip.

İnsan gözünden 5 kat daha ayrıntılı görüntü alabiliyor:

Kamera sistemi, Fudan Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi Changchun Optik, İnce Mekanik ve Fizik Enstitüsü tarafından tasarlandı. Kameranın çözünürlüğünün “insan gözünden 5 kat daha ayrıntılı” olduğunu söyleyen geliştiriciler, kamerayı yapay zekâ, yüz tanıma, gerçek zamanlı izleme ve bulut bilişim teknolojisi ile donattıklarını belirttiler.

Bu kameranın amacı belli ki kamusal gözetim. Herhangi bir toplumsal infial yaratacak olayda zanlıların daha kolay bulunmasını sağlayacak sistemin ne kadar güvenli olacağı tartışma konusu. Potansiyel güvenlik sorunlarını bir kenara bırakacak olursak asıl sorunlardan birisinin kaydedilen bu görüntülerin boyutlarının çok büyük olması olduğunu görüyoruz. 500 MP ile çekilen fotoğraflar bile çok büyük boyutlarda olacakken bu kameralarla çekilen videolar buluta nasıl işlenecek büyük bir merak konusu.

Tüm şehir kamera sistemleri gibi bu kamera sistemi de insanlar tarafından iki farklı şekilde karşılanıyor. Bazıları, bu kamera sisteminin kamusal güvenlik açısından oldukça faydalı olacağını düşünürken diğer kişilerse bu sistemin gizlilik ihlali yapacağını ve güvenilir olmadığını belirtiyor. İki bakış açısından farklı olarak bakacak olursak bu, oldukça şaşırtıcı bir teknik başarı.