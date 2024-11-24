Çin, Adaletsiz İnternet Uygulamalarının Peşine Düşecek

Çin yönetimi, internette uygulanan adaletsiz yöntemlere karşı harekete geçme kararı aldı.

İnternet üzerindeki tüm siteler, uygulamalar ve araçlar bir çeşit algoritma kullanıyor. Zaman zaman bu algoritmaların ne kadar adaletli olduğu tartışma konusu oluyor. Bu konuda bir adım da Çin Hükûmetinden geldi. Çin Siber Uzay İdaresi, pazar günü yaptığı açıklama ile adaletsiz ve uygunsuz uygulamalara karşı özel bir program başlattı.

Açıklandığı günden 24 Şubat 2025'e kadar geçerli olacak bu programın amacının, internet kullanıcılarının ve şirketlerin çıkarlarını korumak olduğu ifade edildi. Programın kapsamında ise haberlerden bilgi paylaşımına ve ticari işlemlere kadar pek çok alana uzanacak.

Algoritmalar yakından incelenecek

Çinli yetkililer, benzer bildirimlerle bilgi kozaları oluşturmak (insanları beğenileri, ilgi alanları ve tercihlerine uygun tek bir bilgiyle çevrelemek), sıralamaları manipüle ederek gündemde yer alan konuları abartmak ya da gündem yaratmak gibi uygulamalara müdahale edecek. Ayrıca kişilerin internet üzerinden alışveriş yapmasına engel olan ya da haklarını ihlal eden durumlara karşı da aksiyon alınacak.

Yeni program ile birlikte Çinli yetkililer internet üzerinden faaliyet gösteren portalları, algoritma güvenliğini daha da geliştirmeleri için, detaylı öz denetim ve düzenleme çalışmaları yapmaya davet etti. Böylece algoritmaların manipüle edilebilmesinin ya da açıklarının bulunmasının da önüne geçilebilmesi amaçlanıyor.