Çin, Dünya Dışı Yaşam Formlarını Keşfeden İlk Ülke Olabilir

Dünya dışı akıllı yaşam formları üzerinde çalışma gerçekleştiren uzmanlar, dünyanın en büyük radyo teleskobu olan FAST’in sahibi Çin’in, dünya dışı yaşamı aramak konusunda hızlı bir şekilde geliştiğini söylüyorlar.

Çin, geçtiğimiz aylarda dünyanın en büyük radyo teleskobu olan FAST’i çalıştırmaya başladığını duyurmuştu. Devasa boyutlara sahip olan FAST sayesinde önümüzdeki dönemde uzay çalışmalarında şaşırtıcı keşiflere şahit olabiliriz.

Dünya dışı akıllı yaşam formlarını (SETI) arayan uzmanlar, FAST’le yapılacak çalışmalarda evrenle ilgili yeni bilgilere ulaşmakla beraber FAST’in dünya dışı yaşam konusunda da önemli bulgular sunabileceğini öne sürüyorlar.

Dünya dışı yaşam formlarının araştırılmasında şu ana kadar ABD ve Avrupa ülkeleri öncü oldular. Ancak FAST’in çalışmaya başlamasıyla beraber Çinli araştırmacılar da bu alanda iddialı bilim insanları haline geldiler.

Çin, Dünya dışı akıllı yaşam formları arayışında lider konumuna gelebilir

Dünya dışı yaşam arama alanında çalışma yürüten uzmanlar, FAST’in dünya dışı yaşam formları ile iletişim kuracak ilk cihaz olabileceğini söylüyorlar. Bilim insanı Michael Michaud, FAST gibi projelere verilen destekle Çin’in dünya dışı yaşam arayışında lider konumuna gelmesinin şaşırtıcı olmayacağını söyledi.

Michael Michaud, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bilimsel alanların çoğunda ABD’lilerin ve diğer batılıların egemen olduğunu belirtti. Michaud, Çin’in şu anda Batı’nın bilimsel alandaki başarılarını yakalamak üzere olduğunu, hatta bazı alanlarda geçtiğini açıkladı. Michaud, “Çin, çeşitli bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme alanlarında dünyanın önde gelen ülkesi olacak kaynaklara sahip” dedi.

Uzmanlar, Çin’in bilimsel çalışmalar konusunda artan etkinliğinin dünya dışı yaşam formlarının bulunması konusunda da dinamiği değiştirdiğini belirtiyorlar. Bilim insanları, Çin’in bu durumunun bir ulusal gurur konusu edilmeyerek ABD ve Avrupa ülkeleri ile iş birliği için kullanılması gerektiğini söylüyorlar

Dünya dışı yaşam araştırma grubu olan METI’nin uluslararası başkanı Douglas Vakoch, 1960’larda Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki gibi bir uzay rekabeti devam ettirmek isteyenlerin dünya dışı yaşam formlarının arayışında hayal kırıklığına uğrayacaklarını söyledi. Vakoch, bu alanda uluslararası iş birliği ile yapılacak çalışmaların büyük başarıları sunacağını da sözlerine ekledi.