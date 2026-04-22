Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Google’dan 23 Nisan Sürprizi: Bu Site Sizi 1920'ye Işınlayacak

Google, 23 Nisan’a özel Gemini destekli bir web sitesi yayımladı. Kullanıcılar bu platform sayesinde geçmişe dijital yolculuk yapabiliyor, Cumhuriyet Müzesi’ni gezebiliyor ve çocuklara özel anlatımlarla 23 Nisan'ın neden kutlamamı gereken bir bayram olduğunu keşfedebiliyor.

Çocuklarımızı ne kadar iyi korumamız gerektiğini yakın zamanda acı bir şekilde hatırladık. 23 Nisan bu yıl sadece kutlanmıyor, çocuklarımızı dinlemenin, onlara dünyayı anlatmanın önemini de hatırlatıyor. Google'ın Gemini yapay zekâsıyla hazırladığı özel web sitesiyse, sizi tek bir tıkla adeta Cumhuriyet’in ilk yıllarına götürüyor. 23 Nisan'ı daha anlamlı şekilde kutlamanızı sağlıyor.

Web sitesine girdiğiniz anda sizi karşılayan şey, 1920’lerin atmosferini hissettiren interaktif bir deneyim oluyor. Özellikle nostaljik görsellerle hazırlanan içerikler, insanı direkt olarak ilk 23 Nisan kutlamalarının ortasına ışınlıyor diyebiliriz.

İçinizi ısıtacak bir fotoğraf: Meclisin açılışında bir anı

Deneyimin en dikkat çeken kısmı, yapay zekâ destekli görsellerle oluşturulan tarih yolculuğu. Gemini ile kendinizin ve bir sevdiğinizin fotoğrafını paylaşarak 1920 yılına ışınlanıp TBMM'nin açılışında şık bir hatıra oluşturabiliyorsunuz.

Sanal Müze Turu ve Çocuklara Özel Anlatım Detayı

Platformdaki bir diğer öne çıkan özellik ise Cumhuriyet Müzesi’nin sanal turu. Evinizden çıkmadan müzeyi karış karış gezebiliyor, detayları inceleyebiliyorsunuz. Özellikle tarih meraklıları için oldukça keyifli bir deneyim sunduğunu söyleyelim.

Hikâye Oluşturma ve Çizimleri Gerçeğe Dönüştürme Özelliği

Ama asıl olay burada bitmiyor. Gemini, çocuklar için özel bir mod da sunuyor. Çocuğun yaşına göre anlatımı sadeleştirip 23 Nisan’ın anlamını adeta bir öğretmen gibi anlatıyor. Yani hem öğretici hem de sıkmadan anlatan bir sistem var.

Açık konuşmak gerekirse yapay zekâyı her yerde görmeye başladık ama bu tarz kullanımlar pek sık karşımıza çıkmıyor. Google’ın bu hamlesi, AI’ın sadece eğlence ya da iş için değil, kültürel ve eğitsel alanlarda da ciddi bir potansiyeli olduğunu gösteriyor.

OpenAI'ın Şirket İçi Yazışmaları Sızdı: Gizli Planı ve Rakip Yapay Zekâ Şirketleri Hakkında Yorumları İfşa Oldu

OpenAI'ın Şirket İçi Yazışmaları Sızdı: Gizli Planı ve Rakip Yapay Zekâ Şirketleri Hakkında Yorumları İfşa Oldu

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Apple Çalışanları İçin Yeni Dönem: Yapay Zekâ Kullanmayan Çalışanlar Cezalandırılıyor!

Apple Çalışanları İçin Yeni Dönem: Yapay Zekâ Kullanmayan Çalışanlar Cezalandırılıyor!

Yeni Araştırma: Yapay Zekâ Kullanmak Beynimize Sandığımızdan Daha Fazla Zarar Veriyor Olabilir mi?

Yeni Araştırma: Yapay Zekâ Kullanmak Beynimize Sandığımızdan Daha Fazla Zarar Veriyor Olabilir mi?

Yapay Zeka Çağında Medyanın Kuralları Baştan Yazılıyor: "Content 2.0" Markaların Kaderini Değiştirecek

Yapay Zeka Çağında Medyanın Kuralları Baştan Yazılıyor: "Content 2.0" Markaların Kaderini Değiştirecek

Anthropic, Genel Erişime Açık En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Claude Opus 4.7'yi Tanıttı

Anthropic, Genel Erişime Açık En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Claude Opus 4.7'yi Tanıttı

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

