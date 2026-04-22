Google’dan 23 Nisan Sürprizi: Bu Site Sizi 1920'ye Işınlayacak

Google, 23 Nisan’a özel Gemini destekli bir web sitesi yayımladı. Kullanıcılar bu platform sayesinde geçmişe dijital yolculuk yapabiliyor, Cumhuriyet Müzesi’ni gezebiliyor ve çocuklara özel anlatımlarla 23 Nisan'ın neden kutlamamı gereken bir bayram olduğunu keşfedebiliyor.

Çocuklarımızı ne kadar iyi korumamız gerektiğini yakın zamanda acı bir şekilde hatırladık. 23 Nisan bu yıl sadece kutlanmıyor, çocuklarımızı dinlemenin, onlara dünyayı anlatmanın önemini de hatırlatıyor. Google'ın Gemini yapay zekâsıyla hazırladığı özel web sitesiyse, sizi tek bir tıkla adeta Cumhuriyet’in ilk yıllarına götürüyor. 23 Nisan'ı daha anlamlı şekilde kutlamanızı sağlıyor.

Web sitesine girdiğiniz anda sizi karşılayan şey, 1920’lerin atmosferini hissettiren interaktif bir deneyim oluyor. Özellikle nostaljik görsellerle hazırlanan içerikler, insanı direkt olarak ilk 23 Nisan kutlamalarının ortasına ışınlıyor diyebiliriz.

İçinizi ısıtacak bir fotoğraf: Meclisin açılışında bir anı

Deneyimin en dikkat çeken kısmı, yapay zekâ destekli görsellerle oluşturulan tarih yolculuğu. Gemini ile kendinizin ve bir sevdiğinizin fotoğrafını paylaşarak 1920 yılına ışınlanıp TBMM'nin açılışında şık bir hatıra oluşturabiliyorsunuz.

Sanal Müze Turu ve Çocuklara Özel Anlatım Detayı

Platformdaki bir diğer öne çıkan özellik ise Cumhuriyet Müzesi’nin sanal turu. Evinizden çıkmadan müzeyi karış karış gezebiliyor, detayları inceleyebiliyorsunuz. Özellikle tarih meraklıları için oldukça keyifli bir deneyim sunduğunu söyleyelim.

Hikâye Oluşturma ve Çizimleri Gerçeğe Dönüştürme Özelliği

Ama asıl olay burada bitmiyor. Gemini, çocuklar için özel bir mod da sunuyor. Çocuğun yaşına göre anlatımı sadeleştirip 23 Nisan’ın anlamını adeta bir öğretmen gibi anlatıyor. Yani hem öğretici hem de sıkmadan anlatan bir sistem var.

Açık konuşmak gerekirse yapay zekâyı her yerde görmeye başladık ama bu tarz kullanımlar pek sık karşımıza çıkmıyor. Google’ın bu hamlesi, AI’ın sadece eğlence ya da iş için değil, kültürel ve eğitsel alanlarda da ciddi bir potansiyeli olduğunu gösteriyor.