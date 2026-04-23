Elektrikli araç pazarındaki rekabet büyürken Renault da yeni Scenic E-Tech modeliyle Türkiye’deki yerini aldı. Model, uzun menzil iddiası ve donanımıyla dikkat çekiyor.

Elektrikli otomobil pazarında hareketlilik hız kesmeden devam ederken, Renault da yeni nesil SUV modeli Scenic E-Tech’i Türkiye’de satışa sundu. Markanın elektrikli dönüşüm stratejisinin önemli parçalarından biri olan model, özellikle geniş iç hacmi ve teknoloji odaklı yapısıyla öne çıkıyor.

Türkiye pazarına giriş yapan Scenic E-Tech, fiyatlandırmasıyla üst segmente konumlanırken, sunduğu menzil değeriyle de kullanıcıların dikkatini çekmeyi hedefliyor.

600 kilometreyi aşan menzil

Modelde yer alan yüksek kapasiteli batarya paketi sayesinde Scenic E-Tech, WLTP verilerine göre 600 kilometreyi aşan bir menzil sunabiliyor. Bu değer, aracı yalnızca şehir içi kullanım için değil uzun yolculuklar için de daha uygun hâle getiriyor.

Elektrikli SUV’da tek motorlu bir yapı tercih edilirken, yaklaşık 220 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bir sistem sunuluyor. Ayrıca hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın kısa sürede doldurulabilmesi, kullanım pratikliği açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Renault Scenic E-Tech fiyatı ne kadar?

Scenic E-Tech, Türkiye’de yaklaşık 3 milyon 490 bin TL liste fiyatıyla satışa sunuldu. Lansman dönemine özel kampanyalarla bu fiyatın bir miktar daha aşağı çekilebildiği ifade ediliyor.