[Mayıs 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

PlayStation Plus'tan gelecek ay kaldırılacak oyunlar belli oldu. Toplam değeri binlerce TL olan bu oyunları oynamanız için kısa bir süreniz var.

Sony, abonelik hizmeti PlayStation Plus’ın oyun kütüphanesine düzenli olarak oyunlar ekliyor ve kaldırıyor. Bugün ise PlayStation Plus’tan kaldırılacak sonraki oyunların neler olduğu açıklandı.

Önümüzdeki ay toplamda normal değeri binlerce TL olan 7 oyun maalesef PlayStation Plus oyun kataloğundan kaldırılacak. Kalkacak oyunlar arasında Control: Ultimate Edition gibi sevilen oyunlar da yer alıyor. Yani bu oyunları oynamak için artık son günleriniz.

PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar

Control: Ultimate Edition (PS4 / PS5)

Mortal Shell (PS4)

Mortal Shell: Enhanced Edition (PS4 / PS5)

MotoGP 25 (PS5)

Sand Land (PS4 / PS5)

Soul Hackers 2 (PS4 / PS5)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4 / PS5)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (PS4 / PS5)

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamı Mayıs ayı içerisinde PlayStation Plus'tan kaldırılacak. Eğer bu oyunlar arasında ilginizi çeken bir oyun varsa o tarihe kadar PlayStation Plus aboneliğiniz olduğu müddetçe oynayabilirsiniz.