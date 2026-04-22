Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

[Mayıs 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

PlayStation Plus'tan gelecek ay kaldırılacak oyunlar belli oldu. Toplam değeri binlerce TL olan bu oyunları oynamanız için kısa bir süreniz var.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, abonelik hizmeti PlayStation Plus’ın oyun kütüphanesine düzenli olarak oyunlar ekliyor ve kaldırıyor. Bugün ise PlayStation Plus’tan kaldırılacak sonraki oyunların neler olduğu açıklandı.

Önümüzdeki ay toplamda normal değeri binlerce TL olan 7 oyun maalesef PlayStation Plus oyun kataloğundan kaldırılacak. Kalkacak oyunlar arasında Control: Ultimate Edition gibi sevilen oyunlar da yer alıyor. Yani bu oyunları oynamak için artık son günleriniz.

2

PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar

2

  • Control: Ultimate Edition (PS4 / PS5)
  • Mortal Shell (PS4)
  • Mortal Shell: Enhanced Edition (PS4 / PS5)
  • MotoGP 25 (PS5)
  • Sand Land (PS4 / PS5)
  • Soul Hackers 2 (PS4 / PS5)
  • The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4 / PS5)
  • The Dark Pictures Anthology: Little Hope (PS4 / PS5)

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamı Mayıs ayı içerisinde PlayStation Plus'tan kaldırılacak. Eğer bu oyunlar arasında ilginizi çeken bir oyun varsa o tarihe kadar PlayStation Plus aboneliğiniz olduğu müddetçe oynayabilirsiniz.

[20-27 Nisan 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar! [20-27 Nisan 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!
[Nisan 2026] 9 Oyun Daha Game Pass'ten Kaldırılıyor (Oynamak İstiyorsanız Son Şansınız) [Nisan 2026] 9 Oyun Daha Game Pass'ten Kaldırılıyor (Oynamak İstiyorsanız Son Şansınız)

Bir Psikolojik Korku Oyunu Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Bir Psikolojik Korku Oyunu Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası...

Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası...

The Last of Us Part 3 İçin Taşlar Yerine Oturmaya Başladı: Geliştirme Süreci Başlamış Olabilir!

The Last of Us Part 3 İçin Taşlar Yerine Oturmaya Başladı: Geliştirme Süreci Başlamış Olabilir!

Assassin's Creed Black Flag Resynced Daha Tanıtılmadan Sızdı: İşte Ekran Görüntüleri ve Yeni Fragmandan Kısa Bir Kesit! [Video]

Assassin's Creed Black Flag Resynced Daha Tanıtılmadan Sızdı: İşte Ekran Görüntüleri ve Yeni Fragmandan Kısa Bir Kesit! [Video]

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

Disney, 15 Oyunu Apar Topar Steam'den Kaldırdı (Daha Önce Almadıysanız Geçmiş Olsun)

Disney, 15 Oyunu Apar Topar Steam'den Kaldırdı (Daha Önce Almadıysanız Geçmiş Olsun)

PC Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate Fiyatına Dev İndirim Geldi (Ama Büyük Bir Kayıp Var)

PC Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate Fiyatına Dev İndirim Geldi (Ama Büyük Bir Kayıp Var)

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

Assassin's Creed Black Flag Resynced Daha Tanıtılmadan Sızdı: İşte Ekran Görüntüleri ve Yeni Fragmandan Kısa Bir Kesit! [Video]

Assassin's Creed Black Flag Resynced Daha Tanıtılmadan Sızdı: İşte Ekran Görüntüleri ve Yeni Fragmandan Kısa Bir Kesit! [Video]

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

