Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle hikâyesiyle etkileyen oyunları sevenlerin beğeneceği bir oyun ücretsiz olmuş durumda.
Sentience: The Android's Tale'ı 23 Nisan tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.
Sentience: The Android's Tale nasıl bir oyun?
Bu andan öncesini hiç hatırlamıyorsun. Varlığın, bir tuşa basılmasıyla ve ardından bir anahtarın çevrilmesiyle başlıyor. Sinir ağına elektrik akımı akıyor ve sen hayattasın.
Sentience: The Android's Tale'ı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.