Dünyanın En Büyük Radyo Teleskopu 'FAST' Çalışmaya Başladı

Çin devlet kanalı Xinhua, FAST isimli radyo teleskopunun çalışmaya başladığını açıkladı. Dünyanın hem en büyük hem de en hassas radyo teleskopu olan FAST, uzayla ilgili bugüne dek keşfedilmemiş pek çok gizemi ortaya çıkaracak.

Çin, uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı dünyanın en büyük radyo teleskopu "FAST"in testlerini yaklaşık bir ay önce tamamladı. 500 metre genişliğe sahip olan teleskop, uzayla ilgili pek çok araştırmada kullanılacak ve teleskop aracılığıyla uzan gelen sinyaller tespit edilmeye çalışılacak. Şimdiyse bu teleskopla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.

Çin'in resmi devlet televizyon kanalı olan "Xinhua" tarafından yapılan açıklamalara göre bu muazzam büyüklükteki radyo teleskopu, resmi olarak çalışmaya başladı. Yani kanalın açıklamalarına göre FAST, derin uzayla ilgili verileri toplamaya başlamış durumda.

FAST, dünyanın en büyük ve en hassas radyo teleskopu konumunda

Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre FAST, normal hacminin dört katı kadar genişleyebiliyor. Çinli yetkililer, dünyanın her yerinden bilim insanının bu teleskopu kullanarak uzay araştırmaları yapabileceğini söylüyorlar. Yani dünyanın en büyük radyo teleskopunun kapıları, dünyadaki tüm bilim insanlarına açık olacak.

Çin'in 170 milyon dolar gibi bir fiyata mal ettiği dünyanın en büyük radyo teleskopu, aslında 1994 yılından beri konuşulan bir konuydu. Ancak teleskopla ilgili gerekli çalışmaların yapılması ve inşaatın başlaması, 2011 yılına kadar uzadı. 2016 yılında inşaası tamamlanan teleskop, bir süredir çeşitli testlerle deneniyordu. Görünen o ki yapılan testler başarılı olmuş ve teleskop, artık faaliyete geçmiş durumda.

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre dünyanın hem en büyük hem de en hassas radyo teleskopu; bugüne dek keşfedilmemiş olan yıldızları keşfetmek, kozmik olayları ortaya çıkarmak, evrenin yasalarını belirlemek ve olası dünya dışı yaşamla ilgili bulgular elde etmek için kullanılacak. FAST, ilerleyen dönemlerde pek çok yeni gelişmenin kapılarını aralayacak gibi görünüyor.