Fiat'ın Türkiye'de Egea'nın yerini alacak yeni modeli Bursa'da görüntülendi.

Ülkemizde yıllardır satış rekorları kıran Fiat Egea’nın ardından gözler, TOFAŞ Bursa Fabrikası’nda banttan inecek yeni nesil modellere çevrilmişti. "Egea sonrası dönemin ilk temsilcisi" olması beklenen ve test süreçleri tüm hızıyla devam eden yeni fastback modelinin kamuflajlı görüntüleri ve iç mekân detayları ortaya çıktı.

Bursa sokaklarında görüntülenen test aracının yoğun kamuflajına rağmen sportif hatları görülebiliyor. Arkaya doğru şık bir şekilde alçalan fastback gövde yapısı, araca dinamik ve modern bir Crossover-Sedan karışımı duruş kazandırmış. Parçalı far tasarımı ve aerodinamik jant detayları, aracın dış tasarımındaki yenilikçi yaklaşımı gözler önüne seriyor.

Grande Panda esintili kokpit

Aracın dışı kadar kabin içi de büyük sürprizler barındırıyor. Sızdırılan iç mekân fotoğrafları, yeni modelin Fiat’ın Grande Panda modelinden izler taşıdığını doğruluyor. Yeni nesil altı düzleştirilmiş sportif direksiyon simidi ilk bakışta dikkat çekerken, orta konsolda da radikal değişim var.

Geleneksel vites kolu tamamen terk edilerek yerine minimalist ve şık bir vites seçici entegre edilmiş. Hemen yanında konumlandırılan elektronik park freni ve Start/Stop motor çalıştırma düğmesi, aracın teknolojik donanım seviyesinin Egea'ya kıyasla ciddi bir seviye atladığını gösteriyor. Geometrik desenlere sahip kaliteli kumaş koltuklar ve geniş kol dayama ünitesi ise sürüş konforunun ön planda tutulduğuna işaret ediyor.

Bu yıl içerisinde resmî olarak tanıtılması beklenen bu yepyeni fastback model, hem tasarımı hem de sunduğu modern donanımlarla Türkiye otomotiv pazarında kartları yeniden dağıtmaya hazırlanıyor. Aracın isminin ve motor seçeneklerinin önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor.