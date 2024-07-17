Çinli araştırmacıların geliştirdiği model, 50'ye yakın vakada %95'in üzerinde başarı sergiledi.

Çin'de bulunan Hava Kuvvetleri Tıp Üniversitesi, Tsinghua Üniversitesi ve yapay zekâ teknolojileri geliştiren SenseTime'dan araştırmacılar, kanserin patolojik görüntülerini detaylı bir şekilde okuyabilen çok yönlü bir yapay zekâ modeli geliştirdi. Bu çalışmada, ülkedeki yerel verilerden derlenen yaklaşık 300 bin dijital patoloji görüntüsü kullanıldı.

Araştırma sonucunda yapay zekâ modelinin 20'den fazla organı analiz edebildiği belirtildi. Bu analizler sayesinde pankreas sınıflandırması, lezyon tanımı, çoklu kanser ve biyobelirteç değerlendirmesi gibi maddelerin de yer aldığı ifade edildi.

Başarı oranı yüzde 95

Araştırmacıların PathOrchestra adını verdiği çok yönlü yapay zekâ modeli, uygulama yapılan 50'ye yakın kanser vakasında yüzde 95'in üzerinde bir doğruluk oranına ulaşmayı da başardı. Araştırma ile ilgili konuşan isimler ise bu çalışmanın, Çin'in yapay zekâ alanındaki hızlı büyümesinin de bir göstergesi olduğunu söyledi.

Yapay zekâ modeli, çapraz öğrenme adı verilen yöntemle kendi kendini eğitti. Hava Kuvvetleri Tıp Üniversitesi Temel Tıbbi Bilimler Akademisinden Profesör Wang Zhe, patolojik görüntüleri algılamanın ve yorumlamanın, patojenler arasındaki farklardan dolayı çok zor olduğunu ve bu yüzden de hastalıklı yapıların incelenmesinin görüntü işleme alanındaki en zor konu olarak kabul edildiğini ifade etti.

Bu modelin daha da geliştirilmesi durumunda patologların üzerindeki yükün büyük oranda hafiflemesi bekleniyor.