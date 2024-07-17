Tinder'ın yeni yapay zekâ profil fotoğrafı seçim aracı, daha fazla eşleşme bulmak için kullanıcıların en iyi selfielerini seçecek.

Son dönemde hemen her yerde gördüğümüz yapay zekâ şimdi de Tinder'da daha çok eşleşme bulmamız için yardımcı olacak. Firmanın yeni yapay zekâ aracı, kullanıcıların eşleşme şanslarını arttırmak için en iyi selfielerini seçerek diğer kullanıcılara gösterecek. Tinder'dan yapılan açıklamada bu özelliğin kullanıcıları "tahminlerle uğraşmaktan" kurtaracağı ve kullanıcılara daha çok eşleşme bulma şansı vereceği ifade edildi.

Yeni yapay zekâ aracını kullanmak için kişilerin öncelikle bir selfie çekmesi ve uygulamaya fotoğraflara erişim izni vermesi gerekiyor. Sonrasında da Tinder, fotoğraflar arasında en ilgi çekici olanları yüz tanıma teknolojisi ile belirleyerek kullanıcının onayına sunuyor. Onaylanan fotoğraflar da uygulamadaki profile ekleniyor.

Tinder'ın amacı "zaman kazandırmak"

Tinder'ın açıklamasına göre yeni yapay zekâ aracı "anlamlı ilişkiler kurulmasına" yardımcı olmak için kullanıcılara zaman kazandırması amacıyla kullanıma sunuldu. Firmanın 18-25 yaş arasındaki 7000 kullanıcıyla yaptığı araştırmaya göre profil fotoğrafı seçimi ortalamada 33 dakika sürüyor. Yeni araç ise bu süreyi azaltmayı hedefliyor.

Yeni özellik hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabilecek. Fotoğraf seçme aracı ilk olarak Temmuz ayında ABD'deki kullanıcıların hizmetine sunulacak. Tinder'a göre özellik bu yaz içinde küresel pazarlarda da kullanıma açılacak.