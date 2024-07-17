Wired tarafından paylaşılan yeni bir haber, Apple dahil birçok dev şirketin yapay zekâ modellerini eğitmek için 170 binden fazla YouTube videosunu izinsiz kullandığını ortaya koydu.

Apple, geçtiğimiz ay tüm dünyanın merakla beklediği yapay zekâ özelliklerini “Apple Intelligence” ismi altında bizlerle buluşturmuştu. Apple’ın kendi modelleriyle de çalışan bu özellikler, yeni işletim sürüm sistemleriyle birlikte belli iPhone, iPad ve Mac modellerine eklenecekti.

Ancak yayımlanan yeni bir rapor, Apple da dahil birçok şirketin yapay zekâ modellerini eğitirken pek de yasal bir yol izlemediklerini gözler önüne serdi. Wired tarafından paylaşılan habere göre şirketler, izin almadan YouTube videolarını kullanmışlar.

Ünlü YouTuber’lar da dahil 170 bin videonun alt yazıları izinsiz kullanılmış

Wired’ın aktardığına göre aralarında Apple, NVIDIA, Anthropic, Salesforce’un da yer aldığı birçok şirket, içerik üreticilerinden izin almadan YouTube videolarında bulunan alt yazıları almışlar ve yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanmışlar.

İddia, 48 binden fazla kanala ait 173 bin 536 YouTube videosunun şirketler tarafından izinsiz kullanıldığını öne sürüyor. Bunlar arasında dünyanın en büyük teknoloji YouTuber’ı Marques Brownlee (MKBHD), dünyanın en büyük YouTuber’ı MrBeast, haber kanalları ABC News, BBC, The New York Times, eğlence programları Stephen Colbert ve Jimmy Kimmel gibi birçok ünlü kanal var.

Bu veri setlerinin EleutherAI isimli bir firma tarafından toplanıp geliştiricilere verildiği de gelen bilgiler arasında. Henüz şirketlerden ve YouTube’dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. YouTuber Marques Brownlee ise bir paylaşımında Apple’ın burada teknik olarak hatalı olmadığını çünkü verileri toplayan firmanın ayrı olduğunu belirtti. Gelecekte bu problemin büyüyeceğini de ekledi. Herhangi bir yasal işlem başlatıp başlatmayacağını paylaşmadı.

Bu olay, yapay zekânın getirdiği en büyük problemlerden birini gözler önüne seriyor. Zaten aylardır OpenAI gibi şirketlerin izinsiz YouTube videolarını kullandığı öne sürülüyordu. Şimdi ise Apple, NVIDIA gibi devlerin de bu tarz yaklaşımlar sergilediği görüldü. İçeriklerin üreticilerin rızası olmadan şekilde kullanımının önüne geçilmesi şart. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.