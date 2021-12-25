Çin’de hızlı şarj teknolojisinde bir standart oluşturmak ve elektrik israfının önüne geçilmesi için Terminal Endüstrisi Derneği kuruldu.

Günümüzde çoğu cep telefonu ve akıllı elektronik cihazlar için hızlı şarj olmazsa olmaz bir özellik haline geldi. Xiaomi, Huawei gibi Çin merkezli şirketler başta olmak üzere pek çok üretici hızlı şarj teknolojisinden yararlanıyor.

Ancak elektronik cihazlarda her zaman aynı güç ve aynı teknolojiden yararlanılan standart bir ürün kullanılmıyor. Bu sorunun önüne geçilmesi için Çin’de ilk hızlı şarj birliği kuruldu.

Standart üretimler yapılacak

Bundan birkaç ay önce Çin’in aşırı yüksek kablosuz hızlı şarj teknolojisini, 50W ile sınırlandıracağı gündeme gelmişti. Çin’in Sanayi ve bilgi Teknolojileri Bakanlığı kararın nedeni olarak da bu teknolojilerin radyo dalgalarını engelleyebileceğini ve havacılık, gemicilik gibi sektörlerde sorunlara yol açabileceğini gerekçe göstermişti. 1 Ocak 2022’den itibaren uygulanılacak bu kısıtlamayla Çin’de üretilen, satılan ya da kullanılan herhangi bir kablosuz şarj aleti 50 W değerini geçemeyecek.

Çin’in kablosuz şarj aletlerine getirdiği bu kısıtlamanın yanı sıra teknoloji şirketlerinin hızlı şarj güçlerini arttırma yönünde çalışmalar yaptığını duyuyoruz. Ancak neredeyse her markanın birbirinden farklı standartları var. Çin’de bu sorunun da önüne geçilmesi için 2021’in ilk aylarında Bilgi ve İletişim Enstitüsü tarafından çalışmalar başlatılmıştı. Birkaç gün önce ise Guangdong Terminal Endüstrisi Derneği kuruldu.

Guangdong Terminali Hızlı Şarj Sanayi Derneği, hızlı şarj teknolojisinde standartlaşmayı teşvik etmek için endüstriyel kaynakları koordine ve entegre edecek. Terminal hızlı şarj derneğinin kurulması, hızlı şarj teknolojisinin standardizasyonunu hızlandırmanın yanı sıra elektronik atık ve enerji israfını da azaltmayı amaçlıyor. Şimdilik derneğin birleşik bir standart oluşturup oluşturmayacağına dair bir bilgi olmasa da derneğin kurulmuş olması Çin’in hızlı şarj ve veri hatlarının birleşeceğini gösteriyor.

Bu birleşmeden sonra şarj ile ilgili üretim yapan tüm markaların birbirleri ile çalışacağı tahmin ediliyor. Şimdiye kadar elde edilen verilere göre Çinli cep telefon üreticileri Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor Terminal Endüstrisi Derneği’ne üye oldu.