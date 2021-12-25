Xiaomi 12'nin Yenilenen Kamerasının Detayları Belli Oldu

Xiaomi'nin 28 Aralık2ya tanıtacağı yeni akıllı telefonu Xiaomi 12'den detaylar gelmeye devam ediyor. Akıllı telefonun dün paylaşılan posterinin ardından Xiaomi CEO'su bugün de telefonun tamamen yenilenen kamerasına dair detaylar paylaştı.

Xiaomi 12 serisinin lansman tarihi gittikçe yaklaşırken şirket de yeni akıllı telefonun resmi özelliklerini bir bir yayınlamaya başladı. Hatırlayacak olursanız daha öncesinde sizinle telefonun iPhone 13 ile kıyaslandığı bir posterini paylaşılmıştık.

İşte son birkaç gündür hakkında pek çok resmi bilgi yayımlanan Xiaomi 12 serisinden bugün de akıllı telefonun kamerasına odaklı resmi bilgiler geldi. Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Xiaomi 12 serisi hakkında göze çarpan bilgileri ortaya koyan paylaşımlarda bulundu.

Xiaomi 12 tamamen yenilenmiş bir görüntü mimarisine sahip olacak

Lei Jun’un bu sabah yaptığı ilk gönderi, Xiaomi 12'nin 50MP ile geleceğini ve sensörün Sony IMX766 olduğunu ortaya koydu. Xiaomi 12’nin kamerasının güçlü işlevleri, hızlı başlatma, hızlı fotoğraf çekme, hızlı sürekli çekim ve hızlı gece sahneleri olduğunu iddia eden Jun'a göre IMX766 zaten bir sürü olumlu eleştiriye sahip. Hatta Xiaomi’ye göre Xiaomi 12 serisi, fotoğraf çekme konusunda dünyanın en hızlı cihazı olabilir.

Üstelik şirketin en son amiral gemisi serisiyle ilgili iddiaları bununla da sınırlı değil. Xiaomi’ye göre görüntülemede yeni bir atılım yapan 12 serisi; iki yıllık algoritma geliştirme araştırmasının ardından yepyeni bir görüntü mimarisine sahip oldu ki bu, başlatma hızının ve yakalama yeteneğinin önemli ölçüde arttığı anlamına geliyor. Daha öncesinde Xiaomi'nin mobil departmanından Zeng Xuezhong da bu cihazın en hızlı çekim ve en güçlü gece manzarasına sahip olduğu iddiasını ortaya atmıştı.

Basın toplantısı 28 Aralık'a kadar yapılmayacak olsa da Lei Jun, şirketin Xiaomi 12 serisinin kamerasına büyük bir güncelleme getireceğini ve Xiaomi 12 Pro'nun Sony IMX707 sensörünün prömiyerini yapacağını açıkladı. Bu, yeni cihazın dünyada bu sensörü kullanan ilk cihaz olacağı anlamına geliyor ki IMX707; 1/1.28 inç ultra geniş alt kısmı, 2.44um kaynaşmış büyük pikselleri ve ışık girişinde %49 artış ile Sony'nin en iyi sensörlerinden biridir.

Doğru renk ayarıyla daha iyi gece çekimi

Ayrıca görünen o ki Xiaomi, gece çekimi yeteneklerini geliştirmek adına da çok çalışarak gece sahnesi renk üretimini, vurgu bastırmayı, gece çekimi fotoğrafçılığını ve gece sahnesi video çekimini daha iyi hale getirecek. Lei Jun’un paylaştığı Xiaomi 12 Pro gece sahne kapasitesinin bazı örnek fotoğraflarına bakacak olursak, Xiaomi 12 Pro doğru renk ayarıyla gerçek gece hissi veriyor ve doğru ışık kontrolüyle aydınlık ve karanlık arasında güçlü bir kontrast dokusu oluşturuyor.

Gel gelelim ki şu an için elimizde ne yazık ki IMX707 hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor; ancak temel özellikler açısından bakacak olursak daha önce piyasaya sürülen IMX700'e oldukça benzer görünüyor. Buna göre yeni sensörün IMX700'ün yükseltilmiş ve optimize edilmiş bir versiyonu olduğunu ve piksellerin hala 50MP olduğunu söyleyebiliriz.