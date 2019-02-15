Dünyaca ünlü otomobillerin Çin’de imitasyonlarının üretilmesi şaşırtıcı değil. Son ortaya çıkan görüntüler ise Çinli sahte otomobil üreticilerinin garip oranlara sahip yamuk SUV’lerden bu yana epey yol aldıklarını gösteriyor.

Çin, bir dönem var olan her şeyi “Bunu biz de yaparız” mantığıyla kopyaladı. Bazı ürünleri daha sonra aslını geçerken bazı ürünleri pek de tutmadı.

Instagram’da paylaşılan görüntüler ise sahte lüks araçların gün geçtikçe daha da çok orijinallerine benzemeye başladıklarını gösteriyor.

Görsellerin hepsinin aynı kaynaktan mı geldiği bilinmiyor. Fotoğraflarla beraber çok fazla bir bilgi de paylaşılmadı, fotoğrafların bazılarının ise Tayland’da çekildiği belirtiliyor. Görüntülerde en açık olan şey ise araba tasarımlarının hunharca kopyalandığı.

Görsellerden birinde Lamborghini Veneno, Ferrari LaFerrari ve Pagani Zonda’nın fiberglass kalıpları göze çarpıyor.

Veneno’nun bitmiş kopyası, bu taklitlerin geldiği seviyeyi de gözler önüne seriyor. Her ne kadar dış kalıplar aynı olsa da motorlar elbette ki çok farklı. Çakma bir aracın içinde 740 beygirlik 6.5 litrelik V12 motor bulunmadığı bariz. Maserati MC12 ve Bugatti Chiron kopyaları, hem çelik hem de plastik (ya da karbon fiber) kalıpların bu araçlar için kullanıldığını gösteriyor.

Çin’in yasaları şimdiye kadar yabancıların patent haklarını pek de önemsemeyen bir yapıya sahipti. Bu sayede de bu üreticiler, ülke içinde yaptıkları çalışmalarda güvendeler. Bu durumun ne kadar devam edeceği ise bilinmiyor. Çinli orijinal tasarıma sahip otomobil üreticileri dünyaya açılmayı planlıyorlar, bu nedenle de taklit otomobillerin üretimi son bulma aşamasına gelebilir. Garip bir şekilde, üretimleri sona erdikten sonra bu taklit otomobiller zaman koleksiyon değeri kazanma ihtimaline sahip.