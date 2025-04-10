Apple hisselerinin Trump'ın vergileri nedeniyle düşmesi, Microsoft'un en değerli şirket olmasını sağladı. Ancak bu çok uzun sürmedi ve Apple, tahtını geri aldı.

Son günlerde tüm dünyanın konuştuğu tek konu, Trump hükûmetinin ABD’ye yurt dışından getirilen ürünler için getirdiği gümrük vergileriydi. Çin başta olmak üzere birçok ülkede %100’lere kadar varan vergiler uygulanacağı açıklanmıştı. Hâliyle de bu durum, borsaları çok kötü etkilemişti.

En çok etkilenenlerden biri Apple’dı. Çin’de telefon üretimi yapan firmanın vergi nedeniyle iPhone fiyatlarını yükseltebileceği iddialarının ardından Apple’ın hisseleri günlerce düşüş gösterdi. Bu durum, Microsoft’a yaradı.

Microsoft, kısa süreliğine Apple’ı geçerek en değerli şirket oldu ancak Apple tahtı geri aldı

Apple hisseleri, sadece 4 gün için %23 civarında düşüş yaşadı. Bu da şirketin piyasa değerinde 700 milyar dolarlara kadar ulaşan oranda kayıp anlamına geliyor. Bir zamanlar 3 trilyonun üzerindeki piyasa değeri 2,6 trilyonlara kadar düştü.

Bu durum, kısa süreliğine de olsa Microsoft’a yaradı. Öyle ki teknoloji devi, bir süre Apple’ın “dünyanın en değerli şirketi” ünvanını aldı. Ancak bu pek uzun sürmedi. Apple’ın dünkü hisse artışı, yeniden zirveye geçmesini sağladı. Apple, şu anda 2,98 trilyon dolar ile yeniden lider. Microsoft, 2,9 trilyon ile onu takip ediyor. Aşağıdan en değerli 10 şirkete ulaşabilirsiniz.

Dünyanın en değerli 10 şirketi

Apple – 2,987 trilyon dolar Microsoft – 2,902 trilyon dolar NVIDIA – 2,789 trilyon dolar Amazon – 2,025 trilyon dolar Alphabet (Google) – 1,947 trilyon dolar Saudi Aramco – 1,634 trilyon dolar Meta – 1,484 trilyon dolar Berkshire Hathaway – 1,122 trilyon dolar Tesla – 875,53 milyar dolar Broadcom – 870,56 milyar dolar

*Bu liste, companiesmarketcap.com’un 10 Nisan sabahı verilerine göre oluşturuldu. Her an değişme ihtimali var.