Bloomberg, Çin Merkez Bankası'nın kripto paralar ile ilgili tüm işlemleri yasakladığını ve yasağı delenlere ceza uygulanacağını duyurdu. Haber üzerine alt üst olan kripto para piyasaları, yeni başladığı toparlanma sürecinden yeniden düşüş trendine girdi.

Bloomberg, son günlerde yavaş yavaş toparlanma emareleri gösteren kripto para piyasalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Çin Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan bir makaleyi aktaran haber kaynağı, Çin hükümetinin kripto paralarla ilgili tüm işlemleri yasakladığını duyurdu. Bu durum, başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto para fiyatlarının kırmızıya boyanmasına yol açtı.

Aslına bakacak olursak Çin Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama bir ilk değil. Görünen o ki son da olmayacak. Kripto paraya uzun zamandır karşı olan hükümet, daha önce yaptığı açıklamalarda da madenciliği yasaklamıştı. Yapılan son açıklamalar, hükümetin kripto paralara olan görüşünü bir kez daha hatırlatmış oldu.

Bitcoin, açıklamadan sonra 42 bin dolara geriledi

Çin Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre ülke içinde kripto para ile ilgili işlem yapmak tamamen yasaklanmış durumda. Ayrıca, merkezleri diğer ülkelerde olan şirketlerin Çin'de hizmet vermeleri de yasaklandı. Bu açıklamanın hemen sonrasında değer kaybetmeye başlayan Bitcoin, 45 bin dolar seviyelerinden 42 bin dolara kadar geriledi.

Coinmarketcap'ten aldığımız veriler, piyasalardaki durumun ciddi anlamda can sıkıcı olduğunu gözler önüne seriyor. Zira dünyanın en popüler 10 kripto para biriminin tümü, açıklamanın ardından tepe taklak oldu. Bu bağlamda Dogecoin, yüzde 8,9'luk düşüş ile en popüler 10 kripto para biriminin en fazla değer kaybeden ismi oldu.