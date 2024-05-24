Eski bir gardiyan olan Liu Dali'nin anlattıklarına göre Çin'deki Jixi iş kampında mahkûmlar, oyun oynayarak para kazanmak zorunda bırakılıyordu.

Çin'in iş kampında bir mahkûm olan Liu Dali, gündüzleri kömür madenlerinde çalışıp geceleri ise şeytanlarla savaşıyor ve büyü yapıyordu.

Liu, kendisi gibi birçok mahkûmun online oyunlar oynayarak kredi biriktirmeye zorlandığını ve bu kredilerin gardiyanlar tarafından gerçek paraya çevrildiğini söylüyor.

World of Warcraft (WoW) oynamak, fiziksel emekten daha kazançlı bir iş.

Liu, üç yıl hapis cezasına çarptırılan eski bir gardiyandı. Onun tahminine göre mahkûmların zorla oynatıldığı oyunlardan elde edilen gelir, fiziksel emekten daha fazlaydı.

300 mahkûmun oyun oynamaya zorlandığını anlatan eski gardiyan, kampta 12 saatlik vardiyalar hâlinde çalıştıklarını da ekledi.

“Günlük 5.000-6.000 yuan (22.500- 27.200 TL) kazandıklarını duydum. Biz bu paranın hiçbirini görmedik. Bilgisayarlar hiç kapanmazdı.”

Bu uygulama "gold farming" olarak biliniyor.

Yani kısaca çevrim içi oyunlarda tekrarlanan basit görevlerle kredi ve değer biriktirme işlemidir. Dünya çapında milyonlarca oyuncu, bu krediler için gerçek para ödemeye hazır.

Bu iş oldukça zahmetli olduğu ve oyun içi ilerleme için bu sanal paraya ihtiyaç duyulduğundan; dünya genelinde milyonlarca oyuncu, sanal altın için gerçek para ödemeye razıydı.

Çin'de altın üretimi oldukça yaygın ve tüm altın üreticilerinin yaklaşık %80'i Çinli.

Sanal para birimini gerçek parayla takas etmek yasadışı olduğundan Çin hükûmeti, 2009 yılında bu işlemi yapacak işletmelerin lisans almasını gerektiren bir düzenleme getirdi.

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