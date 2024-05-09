Çin'de bir Starbucks mağazasına adım atmanın ve bir grande latte için cüzdanınızdan 220 lira çıkarmanın nasıl bir his olduğunu hayal edin. Ne kadar pahalı değil mi?

Kahve düşkünleri için Starbucks, global bir sığınak haline gelmiştir. Ancak Çin'deki Starbucks deneyimi, fiyatlar söz konusu olduğunda biraz daha keskin bir tat bırakıyor.

Gerçekten, Starbucks Çin'de neden bu kadar pahalı?

Starbucks, Çin'deki genişleme planları çerçevesinde yüzlerce yeni şube açmayı hedefliyor.

Ancak bu genişlemenin bir bedeli var: yüksek kahve fiyatları. Çin'deki kişi başına düşen gelir, Amerika'nın yaklaşık beş buçuk katı düşükken bir grande latte fiyatı ise yalnızca bir dolar daha fazla.

Bu durum, Çinli tüketici için oldukça maliyetli lüksü işaret ediyor.

Peki nedir bu fiyatların sebebi?

Starbucks'ın; Çin'deki mağazaları için kahve çekirdekleri, bardaklar gibi malzemeleri ithal etmesi gerek.

Bu süreçte ürünler ülkeye getiriliyor ve iç bölgelere de dağıtılıyor. Tahmin edersiniz ki yüksek lojistik maliyetleri cep yakıyor.

Çin'deki Starbucks mağazalarının işletme maliyetleri, beklenenden daha yüksek. Uzmanlar, bu durumun büyük ölçüde iç pazar dinamiklerinden ve kompleks tedarik zinciri gerekliliklerinden kaynaklandığını belirtiyor.

Starbucks'ın Çin'deki yüksek fiyat politikası, yalnızca operasyonel maliyetlerle de sınırlı değil. İthal ürünlere olan büyük talep ve bu ürünlerin sosyal statü göstergesi olarak görülmesi gibi kültürel faktörler de fiyatları yukarı çekiyor.

Kısaca evet, onlar da 200 liralık kahveyi olimpiyat meşalesi gibi taşıyorlar. :)

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