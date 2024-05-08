Artan yaşlı nüfus ve yalnızlık sorunu, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için ciddi bir sorun hâline geldi. Çin ise bu soruna oldukça ilginç bir çözümle yaklaşıyor: insansı robotlar!

Dünyada yaşlanan nüfus oranının artmasıyla birlikte bakım ihtiyacı olan yaşlılar için yeni çözümler aranıyor. Çin ise bu soruna teknolojik bir dokunuşla yaklaşmada kararlı.

Peki yalnızlıkla mücadele eden milyonlarca yaşlı için insansı robotlar bir çözüm olabilir mi?

Çin Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına göre Çin'de yaşayan 92 milyon yetişkin, yalnız yaşıyor.

Bu sayı her geçen gün artıyor ve artış ise yardıma muhtaç bir nüfusu beraberinde getiriyor. X-Robots'un kurucu ortağı ve CEO'su Li Boyang, Pekin'deki 2023 Dünya Robot Konferansı'nda yaptığı açıklamada, yaşlılar için arkadaş robotlar üretmeye bu kadar odaklanmasının sebebinin açık ve net bir talep olması olduğunu belirtti.

Boyang'ın hedeflerinden biri, robotların aile üyesi veya arkadaş rolünü üstlenerek duygusal destek sağlaması.

Çinli mühendisler, insan hareketlerini taklit edebilen yapay zekâ sistemleri üzerinde çalışarak silikon ve diğer petrokimyasal ürünlerden yapılan yapay deri sayesinde robotların daha insanımsı hareketler yapmasını ve doğal yüz ifadeleri sergilemesini sağlıyorlar.

Bu yenilikler, robotların insanlarla daha sezgisel bir şekilde etkileşim kurmasına olanak tanıyor.

Aile kurmanın maliyeti ve baskısı nedeniyle birçok genç, yalnız yaşamayı tercih ediyor.

Çin'deki gençlerin de yalnızlık ve ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiğini göz önünde bulundurursak insansı robotlar sadece yaşlılar için değil, gençler için de çözüm olabilir.

İnsansı robotlar hem yalnızlık hissini azaltabilir hem de basit görevlerde yardımcı olarak gençlerin aile kurma kararı almasını kolaylaştırabilir.

İnsansı robot teknolojisi, hızla gelişmeye devam ediyor ve bu alandaki gelişmeler dikkatle izlenmeye değer. Ancak maliyet, erişilebilirlik ve güvenlik gibi konular hâlâ soru işaretleri taşıyor.

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