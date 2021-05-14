SpaceX, Starship'i Teksas'tan Fırlatıp Hawai'ye İndirecek

SpaceX'in Starship roketi ile ilgili bir sonraki planı açığa çıktı. SpaceX'in FCC'ye yapmış olduğu başvuruya göre şirket, Starship'i bir Super Heavy ile Teksas'tan yörüngeye fırlattıktan sonra Hawai açıklarında bir yere indirmeye çalışacak.

Elon Musk, geçtiğimiz yıl SpaceX çalışanlarına yönelik yapmış olduğu bir açıklamada Starship üzerindeki ilerlemenin hızlanması gerektiğini söylemişti ki o açıklamadan bu yana Starship, SpaceX'in en büyük önceliği haline geldi desek yeridir.

SpaceX, Elon Musk'ın söz konusu açıklamasından bu yana düzenli olarak fırlatma ve uçuş testi gerçekleştiriyor ve açıklamanın üzerinden neredeyse bir yıl geçtikten sonra geçtiğimiz hafta ilk kez bir Starship prototipi, fırlatıldıktan sonra sağ salim bir şekilde Dünya'ya iniş yapmayı başardı. Ancak anlaşılan o ki bu başarı, SpaceX için yalnızca yeni planların bir habercisiydi.

Super Heavy'nin söz konusu fırlatmadaki izleyeceği yol bu şekilde:

ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) yeni bir başvuruda bulunan SpaceX, Starship roketi ile ilgili bir sonraki planını açıklamış oldu. Buna göre SpaceX, bir Super Heavy'nin üzerine yerleştirilmiş olan Starship roketini, şirketin Teksas, Boca Chica'daki tesisinden fırlatacak. Super Heavy, fırlatma aşaması tamamlandıktan sonra Starship'ten ayrılacak ve kıyıdan yaklaşık 32 kilometre açıkta bir platforma iniş yapacak.

Starship'in yörüngeye çıktıktan sonra iniş yapacağı nokta şu şekilde:

Starship ise Florida Boğazları üzerinden uçuşuna devam edecek ve yörüngeye kadar ulaşacak. Starship'in hedefi ise Hawaii adalarından Kauai'nin kuzeybatı kıyısından yaklaşık 100 kilometre açıkta okyanustaki bir platform üzerine iniş gerçekleştirmek olacak. Starship'in söz konusu yörünge uçuşu 90 dakikadan biraz fazla sürecek ve SpaceX, uçuş için FCC, ABD Hava Kuvvetleri, NASA ve FAA ile koordineli çalışıyor.

Starship'in ilk kez başarılı bir şekilde Dünya'ya geri dönebildiği test uçuşunun videosu